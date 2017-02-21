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Алтайский край вторые сутки остается в плену экстремальной погоды, которая накануне привела к перебоям в транспортном сообщении и введению режима ЧС.

Во вторник, 21 февраля, в крае продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным Гидрометцентра, в течение дня в регионе будет снег, в предгорьях сильный снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, на дорогах снежные заносы.

Температура по краю днем составит 0…-5 градусов, в предгорьях до +5 градусов. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, местами порывы до 22-27 метров.

В Барнауле также снег, мокрый снег, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Температура в краевой столице в течение дня составит 0…-2 градуса. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.

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Напомним, накануне из-за ненастной погоды в регионе был введен режим ЧС, движение по всем трассам было ограничено. После уточнения обстановки было решено рекомендовать ввести режим чрезвычайной ситуации в 24 муниципальных образованиях края.