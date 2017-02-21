Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 300 квадратных метров продается под Барнаулом за 12 миллионов рублей.
Как говорится в сообщении на сайте Avito.ru, дом расположен в селе Бобровка. Особняк находится на участке в 26 соток.
"Качественный дом под чистовую отделку. В живописном месте, рядом река, лес, свежий воздух. На участке имеется озеро, готовая баня с камином и комнатой отдыха", – отмечается в объявлении.
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Собственник дома готов поторговаться с покупателем. Также рассматривается вариант обмена дома на квартиру.
Комментарии
недострой в деревне за 12 млн?????
Бертрам?