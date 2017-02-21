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Олимпиада сельских спортсменов Алтая прошла в Завьялово

, ИА "Амител"
Участие в ней приняли 45 районов края

Фото: пресс-службы партии Единая Россия

Финальные состязания XXXII зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая торжественно открылись в Завьялово на стадионе "Юность" 17 февраля. Главное спортивное событие любительского спорта в регионе открыл председатель краевого Законодательного Собрания, секретарь Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко.

Олимпиаду он назвал одним из самых важных спортивных мероприятий этого года.

"Большая спортивная программа игр предоставляет возможность поклонникам спорта из 45 сельских районов края проявить себя в непростых условиях спортивной конкуренции, пытаясь своим мастерством и талантом доказать законное право на победу. Уверен, что каждый, кто выйдет сегодня на старт, продемонстрирует своё мастерство, порадует болельщиков своей упорной борьбой", – сказал он.

Власти со своей стороны придерживаются позиции, что физическая культура и спорт лежат в основе здоровья подрастающего поколения.

Фото: пресс-службы партии "Единая Россия"

"У нас складываются достаточно продуктивные и последовательные отношения с целым рядом территорий, где благодаря активности работников, заинтересованности администраций районов делается многое не только в плане укрепления материальной базы ДЮСШ, но и есть особое понимание своей миссии в вопросах сохранения здоровья населения, формирования здорового стиля жизни. Одним из таких районов является Завьяловский, который не в первый раз принимает финальные старты сельской Олимпиады", – добавил Александр Романенко.

 

Всего в рамках зимней Олимпиады на территории региона прошли соревнования по зимнему футболу, шахматам, полиатлону, биатлону, хоккею, в рыболовном спорте, лыжных гонках и среди спортивных семей. 

Также спикер рассказал о реализации партийного проекта "Единой России" "Детский спорт", в рамках которого с 2014 года в Алтайский край было привлечено более 100 млн рублей из федерального бюджета.

На эти средства обновлена спортивная инфраструктура в 79 сельских школах. В Павловском районе в программе поучаствовали сразу три школы: Прутская, Ремзаводская и Новоозоринская средние школы.

В Прутской школе провели капитальный ремонт стоимостью восемь миллионов рублей.

Благовещенская СОШ № 2 получила субсидии в размере 1,6 млн рублей, Ребрихинская школа – 250 тысяч рублей, Харитоновская школа Завьяловского района – 177 тысяч рублей.


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