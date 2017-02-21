Алтайский край готовится к встрече паводка и лесным пожарам по графику, необходимая техника и расходные материалы сформированы. Об этом на пресс-конференции в правительстве Алтайского края сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин.

Паводок

Паводок в 2017 году в регионе будет мощным. Рекордный объем снега не позволяет надеяться на спокойное развитие событий. Во многих территориях Сибири снежный покров превышает норму в два-три раза.

В Алтайском крае столько снега в последний раз было в 2001 году. В зоне возможного подтопления 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта с населением 42 тысячи человек.

"Мы обеспокоены ситуацией со снегозапасом. По последним прогнозам, количество снега и уровень увлажненности почвы кратно превышает средние многолетние показатели. Весеннее половодье будет сложным. Мы готовимся к стремительному развитию ситуации", – сказал Владимир Попрядухин.

Читайте также: Два Алтая и Новосибирск будут готовиться к грядущему паводку совместно

В регионе уже определили все мероприятия для подготовки дорожно-хозяйственного комплекса к безаварийному пропуску паводковых вод.

Одно из важных направлений работы – строительство защитных сооружений. На это региону необходимо 2,5 млрд рублей.

В 2018 году власти региона намерены построить такие сооружения на реке Чарыш в селе Чарышское и селе Талица Советского района. Край пытается также получить средства по федеральной программе ремонта гидротехнических сооружений на реке Сараса в Алтайском районе и реке Пивоварка в Барнауле.

В 2016 году по программе противопаводковых мероприятий в регионе построили восемь мостов в Заринском, Калманском, Баевском, Бийском, Краснощековском, Первомайском и Шипуновском районах. Общая протяженность – 456 погонных метров. Еще шесть мостов в Алтайском, Быстроистокском, Заринском, Локтевском и Смоленском районах отремонтированы.

Лесные пожары

Лесные пожары – не менее острая тема для региона. Как и к паводку, к ним нужно готовиться заблаговременно.

"28 октября 2016 года мы закончили работу по пожароопасному сезону и сразу приступили к формированию планов по тушению лесных пожаров по всем лесничествам", – сказал Попрядухин.

В крае ведется наземный, авиационный и космический мониторинг. В полной боевой готовности три вертолета, определены все взлетно-посадочные площадки, подготовлен нужный объем ГСМ, 157 пожаро-наблюдательных вышек, более 300 пожарных автомобилей.

Читайте также: Что такое режим ЧС и почему его вводят?

Владимир Попрядухин заверил, что в регионе к лесным пожарам готовы.

В 2016 году было ликвидировано 253 лесных пожара, общая площадь, пройденная огнем, составила 359,8 га.