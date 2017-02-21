Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля за день до своего 65-летия, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

В заявлении ведомства говорится, что Чуркин ушел из жизни на рабочем посту. Он скончался в результате сердечного приступа. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала смерть Чуркина большой утратой для всей внешней политики.

Интересы нашей страны в Организации Объединенных Наций Чуркин представлял более 10 лет. Он свободно владел тремя иностранными языками – английским, французским и монгольским.