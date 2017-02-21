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Совбез ООН принял заявление в связи со смертью постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, выразив соболезнования его семье и российскому правительству, пишет РИА Новости.

В заявлении, которое было принято в понедельник, 20 февраля, сказано, что члены Совета Безопасности "выразили глубокие соболезнования семье постпреда, правительству и народу РФ".

Также добавляется, что члены Совета скорбят в связи с кончиной Чуркина, который провел более сорока лет на дипломатической службе РФ, возглавлял миссию страны при ООН свыше десяти лет и которому 21 февраля должно было исполниться 65 лет.

Агентство подчеркивает, что документ приняли единогласно при председательстве в СБ ООН украинской делегации.

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Отмечается, что с 21 по 23 февраля в постоянном представительстве России при ООН будет открыта книга соболезнований.

Напомним, Виталий Чуркин умер на рабочем посту в Нью-Йорке 20 февраля, накануне своего 65-летия. Он занимал должность постпреда РФ при ООН с 8 апреля 2006 года. Уточняется, что причиной смерти Чуркина стал сердечный приступ.