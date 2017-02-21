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Новости

Совбез ООН принял заявление в связи со смертью постпреда РФ Чуркина

, ИА "Амител"
Члены Совета Безопасности выразили соболезнования народу РФ из-за смерти Чуркина

Фото: dialog.ua

Совбез ООН принял заявление в связи со смертью постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, выразив соболезнования его семье и российскому правительству, пишет РИА Новости.

В заявлении, которое было принято в понедельник, 20 февраля, сказано, что члены Совета Безопасности "выразили глубокие соболезнования семье постпреда, правительству и народу РФ".

Также добавляется, что члены Совета скорбят в связи с кончиной Чуркина, который провел более сорока лет на дипломатической службе РФ, возглавлял миссию страны при ООН свыше десяти лет и которому 21 февраля должно было исполниться 65 лет. 

Агентство подчеркивает, что документ приняли единогласно при председательстве в СБ ООН  украинской делегации.

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Отмечается, что с 21 по 23 февраля в постоянном представительстве России при ООН будет открыта книга соболезнований.

Напомним, Виталий Чуркин умер на рабочем посту в Нью-Йорке 20 февраля, накануне своего 65-летия. Он занимал должность постпреда РФ при ООН с 8 апреля 2006 года. Уточняется, что причиной смерти Чуркина стал сердечный приступ. 

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.02.2017 09:00
- гость -

Какая горькая утрата. Наши дипломаты не выдерживают этой жуткой нагрузки и давления, очень жаль

0  0
21.02.2017 09:00
- гость -

Какая горькая утрата. Наши дипломаты не выдерживают этой жуткой нагрузки и давления, очень жаль

0  0
21.02.2017 09:04
- гость -

Физически не работал, до пенсии в 65 лет не дожил, зато в ПФР платил исправно...

0  0
21.02.2017 09:10
татьяна

самый лучший дипломат Мира! Для России это большая потеря-ему равных нет!Скорбит с вся страна!

0  0
21.02.2017 09:25
- гость -

Сильный удар по нашей дипломатии. Скорее всего это лучший дипломат мира. 40 лет защищал интересы страны, они его боялись. Может убрали?

0  0
21.02.2017 09:27
- гость -

Его боялись и все эти фашистские твари, которые запрещают русский язык и их спонсоры

0  0
21.02.2017 09:41
- гость -

Профессионал высочайшего класса. Соболезнования..

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