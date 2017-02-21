Фото: newsy-world.ru
Барнаульцев утром во вторник, 21 февраля, ожидают семибалльные пробки на дорогах столицы Алтайского края.
Так, по данным сервиса "Яндекс.пробки", наиболее сложная ситуация наблюдается на нескольких участках улицы Малахова, в том числе на ее пересечении с улицей Власихинской (скорость движения авто – 3-7 км/ч), а также на Павловском тракте (7 километров) и улице Матросова (3 км/ч).
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Также заторы образовались на улице Советской Армии, пересечениях улицы Попова с проспектом Космонавтов и Павловским трактом, отдельных участках улиц Северо-Западная, Молодежная и Партизанская с Гоголя. На данных улицах скорость движения не превышает 5-7 км/ч.
Комментарии
Да ладно, в 7:31 выехал с Солнечной, заехал заправился, довез жену на работу, доехал до речного, время 8:17, где пробки? Али я их обогнал?