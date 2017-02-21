Фото: ponedelnikmag.com

Суд Видземского предместья Риги подтвердил решение директора Центра государственного языка (ЦГЯ) оштрафовать рижского мэра Нила Ушакова на 140 евро за использование в социальных сетях иностранных – русского и английского – языков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал LNT.

Телеканал отмечает, что, согласно приговору, самоуправлению в общении с жителями даже в социальных сетях необходимо использовать только государственный язык.

Агентство добавляет, что Ушаков обжаловал решение директора Центра госязыка в суде, а также собирается это сделать с решением суда.

Читайте также: Рижского мэра оштрафовали за использование русского языка в соцсетях

По закону о государственном языке муниципальные и госучреждения предоставляют предназначенные для информирования местных жителей данные лишь на государственном языке, а только в отдельных случаях – на иностранном, подчеркивает агентство.

Также уточняется, что в судебной практике Латвии это был первый приговор суда, который касался коммуникации самоуправления в социальных сетях.