Вторник, 21 Февраль, 09:54

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,1
€ 61,7
Brent
$ 51,5
-2°
Обь
27см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2017Крушение вертолета над Телецким озеромВеликий пост – 2017
Новости

Полтора десятка трасс перекрыты в Алтайском крае из-за разгула стихии

, ИА "Амител"
Движение ограничено в том числе и на федеральной дороге Барнаул — Рубцовск

Фото: vk.com/barneos22

Обстановка на дорогах Алтайского края остается очень сложной из-за непогоды — в регионе перекрыто полтора десятка трасс.

По информации федерального казенного учреждения "Управление федеральных дорог "Алтай", в настоящее время вновь принято решение ограничить проезд для большегрузного транспорта и рейсовых автобусов на трассе А-322 на участке между Барнаулом и Рубцовском.

Читайте также: "Побойтесь Бога, сидите дома". Снежный шторм бушует на алтайских трассах

Кроме того, по данным Алтайавтодора, движение ограничено на региональных трассах:

  • Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – гр. Новосибирской области (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска);
  • Поспелиха – Курья – Третьяково – вся дорога ( от Поспелихи до гр. Республики Казахстан);
  • Алейск – Петропавловское – Смоленское – вся дорога (в границе Алейского, Усть-Пристанского);
  • К-18 Алейск – Чарышское (в границах Алейского и Усть-Калманского районов);
  • Усть-Калманка – Кабаново – Новобураново – Берёзовка – вся дорога (в границах Усть-Калманского и Краснощековского районов);
  • Новокалманка – Огни – Михайловка – Антоньевка (в границах Усть-Калманского района);
  • Шипуново – Краснощеково – Курья с 20-40 в границах Краснощековского района;
  • Березовка – Верх-Камышенка – Ермачиха  (Краснощековский район);
  • Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – В. Суетка – Знаменка – Славгород (от Андроново Баевского р-на до Знаменки Славгородского р-на);
  • Алейск – Родино – Кулунда – граница респ. Казахстан (от г. Алейска до Кулундинского района);
  • Луговое – Андроново – Баево (Тюменцевский и Баевский районы);
  • Рубцовск – Угловское – Михайловское (в границах Рубцовского  района);
  • а/д  А-322 – Горняк – Староалейское;
  • Поспелиха – Новичиха – Волчиха (в границах Поспелихинского и Новичихинского районов).

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

21.02.2017 09:41
- гость -

Шипуново – Краснощеково закрыли - у нас что, находятся лихачи через Комариху летать, бенз экономить? По Змеиногорскому не проще?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
09:52
Белоруссия пообещала наказывать граждан с паспортами ДНР и ЛНР 0
09:41
Автомобиль полыхал на проспекте Калинина в Барнауле. Фото 1
09:34
Звезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской разведчицей – СМИ 2
09:30
Драйв, адреналин и позитив: как прошел фестиваль сети магазинов "Трофей" 0
09:26
Около 9 миллионов выделено трем алтайским районам на сельские Олимпиады 0
09:12
Полтора десятка трасс перекрыты в Алтайском крае из-за разгула стихии 1
08:59
Суд оставил в силе решение оштрафовать мэра Риги за русский язык в соцсетях 1
08:39
Семибалльные пробки сковали Барнаул утром 21 февраля 1
08:19
Совбез ООН принял заявление в связи со смертью постпреда РФ Чуркина 7
08:07
Олимпиада сельских спортсменов Алтая прошла в Завьялово 0
07:47
Интеллигентный рэпер с душой Нигатив выступит в Барнауле в начале марта 0
07:26
Оппозиция обсуждает отставку главы парламента Алтайского края Романенко 4
07:03
"Взгреем аудиторию": лидер группы "КняZz" о предстоящем концерте в Барнауле 2
06:47
Коттедж с озером на участке продают под Барнаулом за 12 млн рублей. Фото 7
06:24
Почему на Масленицу пекут блины и откуда пошла такая традиция? 2
06:01
Плюсовая температура, ветер и снег: Алтайский край штормит вторые сутки 0
05:18
Кому нельзя поститься? 0
03:05
Чем запомнился постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин? 0
02:09
Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин 50
02:03
Американские ученые нашли связь между способностями человека и цветом глаз 8
01:04
Фильм "Терминатор 2" вернется на российские экраны в 3D-версии 0
00:03
Через 10 лет Землю ждет глобальное похолодание 6
23:05
КНДР не признает брата Ким Чен Ына в мужчине, убитом в Малайзии 0
22:06
Алтайская ГИБДД просит водителей в течение суток не выезжать на трассы 0
21:07
Мужчина, подозреваемый в убийстве своей матери в Барнауле, пойдет под суд 0
20:18
Режим ЧС рекомендовали ввести 24 муниципальным образованиям на Алтае 0
20:06
Лавров заявил, что спецслужбы США прослушивают посла РФ в Вашингтоне 1
19:46
Снежный шторм "выключает" свет в населенных пунктах Алтайского края 0
19:28
Ольга Васильева считает, что нужно ввести обязательный ЕГЭ по истории 4
19:06
Коротко о главном: Алтай в снежной буре и поиски на Телецком озере
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 февраля
18:46
Сотрудники алтайской птицефабрики украли кормов и кур на 1,5 млн рублей 0
18:32
Русская пицца: готовим на Масленицу блины с припеком 0
18:27
Лавров отверг обвинения в участии РФ в подготовке переворота в Черногории 0
18:04
Легкомоторный самолет упал на жилой квартал в США 0
17:47
Алтайский депутат Госдумы предложила продвигать рабочие профессии в школе 2
17:33
Когда зятю к теще на блины идти? Расписание масленичной недели 0
17:30
Рэпер Bumble Beezy выступит перед барнаульцами и презентует новый альбом 3
17:24
Прокурор Черногории обвиняет РФ в причастности к госперевороту 0
17:14
СМИ: Украина является главным импортером мяса и пива из России 0
17:06
Планируем время: чем заняться барнаульцам с 20 по 24 февраля? 1
16:57
Режим ЧС объявлен в Алтайском крае из-за снежного шторма 12
16:33
Путин подписал указ о праздновании юбилея Сталинградской битвы 4
16:23
Жителя Алтайского края судят за избиение до смерти собственного отца 0
16:14
Как выбрать качественные замороженные блинчики в магазине? 4
16:02
12 населенных пунктов Алтайского края остались без света из-за непогоды 0
15:50
Группа спасателей из Москвы будет вести поиски вертолета на Алтае 4
15:32
Алкоголь продали подростку в кафе барнаульского ТРЦ "Пионер" 7
15:23
Стоп-кадр. Ограниченная видимость на барнаульских дорогах 3
15:16
Преступники пытались ограбить дом семьи бен Ладена в Париже 1
15:05
Три машины с алтайскими рыбаками занесло снегом в Новосибирской области 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.