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Обстановка на дорогах Алтайского края остается очень сложной из-за непогоды — в регионе перекрыто полтора десятка трасс.
По информации федерального казенного учреждения "Управление федеральных дорог "Алтай", в настоящее время вновь принято решение ограничить проезд для большегрузного транспорта и рейсовых автобусов на трассе А-322 на участке между Барнаулом и Рубцовском.
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Кроме того, по данным Алтайавтодора, движение ограничено на региональных трассах:
- Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – гр. Новосибирской области (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска);
- Поспелиха – Курья – Третьяково – вся дорога ( от Поспелихи до гр. Республики Казахстан);
- Алейск – Петропавловское – Смоленское – вся дорога (в границе Алейского, Усть-Пристанского);
- К-18 Алейск – Чарышское (в границах Алейского и Усть-Калманского районов);
- Усть-Калманка – Кабаново – Новобураново – Берёзовка – вся дорога (в границах Усть-Калманского и Краснощековского районов);
- Новокалманка – Огни – Михайловка – Антоньевка (в границах Усть-Калманского района);
- Шипуново – Краснощеково – Курья с 20-40 в границах Краснощековского района;
- Березовка – Верх-Камышенка – Ермачиха (Краснощековский район);
- Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – В. Суетка – Знаменка – Славгород (от Андроново Баевского р-на до Знаменки Славгородского р-на);
- Алейск – Родино – Кулунда – граница респ. Казахстан (от г. Алейска до Кулундинского района);
- Луговое – Андроново – Баево (Тюменцевский и Баевский районы);
- Рубцовск – Угловское – Михайловское (в границах Рубцовского района);
- а/д А-322 – Горняк – Староалейское;
- Поспелиха – Новичиха – Волчиха (в границах Поспелихинского и Новичихинского районов).
Комментарии
Шипуново – Краснощеково закрыли - у нас что, находятся лихачи через Комариху летать, бенз экономить? По Змеиногорскому не проще?