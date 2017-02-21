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Обстановка на дорогах Алтайского края остается очень сложной из-за непогоды — в регионе перекрыто полтора десятка трасс.

По информации федерального казенного учреждения "Управление федеральных дорог "Алтай", в настоящее время вновь принято решение ограничить проезд для большегрузного транспорта и рейсовых автобусов на трассе А-322 на участке между Барнаулом и Рубцовском.

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Кроме того, по данным Алтайавтодора, движение ограничено на региональных трассах: