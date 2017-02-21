Вторник, 21 Февраль, 09:54

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,1
€ 61,7
Brent
$ 51,5
-2°
Обь
27см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2017Крушение вертолета над Телецким озеромВеликий пост – 2017
Новости

Звезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской разведчицей – СМИ

, ИА "Амител"
По данным СМИ, Рёкк завербовал в качестве агента ее менеджер Хайнц Хоффмайстер

Фото: plus.kinopoisk.ru

Одна из знаменитейших актрис эпохи Третьего рейха Марика Рёкк (1913-2004) являлась советской разведчицей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лондонскую газету Guardian.

Газета приводит информацию из рассекреченных разведданых, из которых стало известно, что Рёкк, которую отстраняли от актерской деятельности на два года за видимую близость к нацистскому режиму, на самом деле с 1940-го работала на агентурную сеть, передававшую в Советский Союз секреты гитлеровской Германии. Guardian отмечает, что во главе сети стоял легендарный советский агент Ян Черняк, который также был известен как Человек без тени. Всего же в сеть входили 35 агентов, среди которых были банкиры, военные чиновники и секретари, а также актриса Ольга Чехова, урожденная Книппер.

Отмечается, что неясно, какие функции исполняла сама Рёкк в работе данной сети и какие именно сведения она могла передавать в Москву. Считается, пишет газета, что актрису завербовал в качестве агента ее менеджер Хайнц Хоффмайстер, который в тот момент уже являлся сотрудником советской разведки. Издание добавляет, что муж Рёкк, кинорежиссер Георг Якоби, предположительно, шпионил вместе с ней.

Марика Рёкк стала известна в СССР благодаря показу сверхпопулярного немецкого музыкального фильма "Девушка моей мечты" (1944).

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

21.02.2017 09:46
- гость -

она была русским хакером

0  0
21.02.2017 09:50
- гость -

очередная утка, штаты любят жареное с утра.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
09:52
Белоруссия пообещала наказывать граждан с паспортами ДНР и ЛНР 0
09:41
Автомобиль полыхал на проспекте Калинина в Барнауле. Фото 1
09:34
Звезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской разведчицей – СМИ 2
09:30
Драйв, адреналин и позитив: как прошел фестиваль сети магазинов "Трофей" 0
09:26
Около 9 миллионов выделено трем алтайским районам на сельские Олимпиады 0
09:12
Полтора десятка трасс перекрыты в Алтайском крае из-за разгула стихии 1
08:59
Суд оставил в силе решение оштрафовать мэра Риги за русский язык в соцсетях 1
08:39
Семибалльные пробки сковали Барнаул утром 21 февраля 1
08:19
Совбез ООН принял заявление в связи со смертью постпреда РФ Чуркина 7
08:07
Олимпиада сельских спортсменов Алтая прошла в Завьялово 0
07:47
Интеллигентный рэпер с душой Нигатив выступит в Барнауле в начале марта 0
07:26
Оппозиция обсуждает отставку главы парламента Алтайского края Романенко 4
07:03
"Взгреем аудиторию": лидер группы "КняZz" о предстоящем концерте в Барнауле 2
06:47
Коттедж с озером на участке продают под Барнаулом за 12 млн рублей. Фото 7
06:24
Почему на Масленицу пекут блины и откуда пошла такая традиция? 2
06:01
Плюсовая температура, ветер и снег: Алтайский край штормит вторые сутки 0
05:18
Кому нельзя поститься? 0
03:05
Чем запомнился постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин? 0
02:09
Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин 50
02:03
Американские ученые нашли связь между способностями человека и цветом глаз 8
01:04
Фильм "Терминатор 2" вернется на российские экраны в 3D-версии 0
00:03
Через 10 лет Землю ждет глобальное похолодание 6
23:05
КНДР не признает брата Ким Чен Ына в мужчине, убитом в Малайзии 0
22:06
Алтайская ГИБДД просит водителей в течение суток не выезжать на трассы 0
21:07
Мужчина, подозреваемый в убийстве своей матери в Барнауле, пойдет под суд 0
20:18
Режим ЧС рекомендовали ввести 24 муниципальным образованиям на Алтае 0
20:06
Лавров заявил, что спецслужбы США прослушивают посла РФ в Вашингтоне 1
19:46
Снежный шторм "выключает" свет в населенных пунктах Алтайского края 0
19:28
Ольга Васильева считает, что нужно ввести обязательный ЕГЭ по истории 4
19:06
Коротко о главном: Алтай в снежной буре и поиски на Телецком озере
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 февраля
18:46
Сотрудники алтайской птицефабрики украли кормов и кур на 1,5 млн рублей 0
18:32
Русская пицца: готовим на Масленицу блины с припеком 0
18:27
Лавров отверг обвинения в участии РФ в подготовке переворота в Черногории 0
18:04
Легкомоторный самолет упал на жилой квартал в США 0
17:47
Алтайский депутат Госдумы предложила продвигать рабочие профессии в школе 2
17:33
Когда зятю к теще на блины идти? Расписание масленичной недели 0
17:30
Рэпер Bumble Beezy выступит перед барнаульцами и презентует новый альбом 3
17:24
Прокурор Черногории обвиняет РФ в причастности к госперевороту 0
17:14
СМИ: Украина является главным импортером мяса и пива из России 0
17:06
Планируем время: чем заняться барнаульцам с 20 по 24 февраля? 1
16:57
Режим ЧС объявлен в Алтайском крае из-за снежного шторма 12
16:33
Путин подписал указ о праздновании юбилея Сталинградской битвы 4
16:23
Жителя Алтайского края судят за избиение до смерти собственного отца 0
16:14
Как выбрать качественные замороженные блинчики в магазине? 4
16:02
12 населенных пунктов Алтайского края остались без света из-за непогоды 0
15:50
Группа спасателей из Москвы будет вести поиски вертолета на Алтае 4
15:32
Алкоголь продали подростку в кафе барнаульского ТРЦ "Пионер" 7
15:23
Стоп-кадр. Ограниченная видимость на барнаульских дорогах 3
15:16
Преступники пытались ограбить дом семьи бен Ладена в Париже 1
15:05
Три машины с алтайскими рыбаками занесло снегом в Новосибирской области 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.