Масленичная неделя – это не только блины, но и различные интересные мероприятия, которые обязательно стоит посетить.

Начать отмечать проводы зимы можно 23 февраля в клубе "Джем". Здесь состоится фолк-фестиваль, на котором выступит группа из Санкт-Петербурга "Отава Ё", известная публике по видеоклипу "Сумецкая", собравшему в YouTube более шести миллионов просмотров. Музыканты хорошо известны на мировой сцене, а география их выступлений простирается от Франции до Мексики и от Китая до Норвегии. Группа будет играть в формате семейного камерного концерта, поэтому приглашает на мероприятие людей с детьми. Для тех, кому еще не исполнилось 10 лет, вход бесплатный.

25 февраля недалеко от курорта Белокуриха в селе Новотырышкино на туристическом комплексе "Сибирское подворье" и "Золото Алтая" пройдет большой народный праздник – фестиваль "Сибирская Масленица". Тех, кто решит провести масленичные гуляния здесь, ждут выступления коллективов, конноспортивный праздник, парад псовой охоты, состязания, среди которых "Богатырская сила" и "Масленичный столб", а также катание на тройках по ипподрому. В 17:40 состоятся проводы зимы – сжигание чучела и большой масленичный хоровод вокруг костра. Программу мероприятия можно скачать на нашем сайте.

"Гуляния на "Сибирском подворье" по-настоящему широкие – на них сходятся в масленичном хороводе фольклорные коллективы из разных краев страны. Богатая ярмарка радует гостей горячими национальными угощениями, вкусными напитками и подарками ручной работы. Богатыри-ловкачи покажут свою удаль, покоряя неприступный масленичный столб. Любители гиревого спорта посостязаются за звание главного силача. Самых азартных приглашают на конноспортивный праздник "Золото Алтая" и забег русских борзых", – пишут организаторы мероприятия.

Вход на праздник свободный, а все подробности можно узнать на сайте Визиталтай.РФ.

26 февраля гуляния пройдут в краевой столице. В парке "Лесная сказка" с 12:00 до 14:00 будут работать три большие площадки: "Главная сцена", "Ярмарка" и "Место силы". Гостей ждут выступления городских коллективов, конкурсы, фотозона, а также различные угощения.