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Белоруссия пообещала наказывать граждан с паспортами ДНР и ЛНР

, ИА "Амител"
Подчеркивается, что лиц, пересекающих границу без позволяющих того документов, будут привлекать к ответственности

Фото: strana.in.ua

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что въезд в страну по документам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик невозможен. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на БЕЛТА.

По словам собеседника агентства, в комитете соблюдается действующее законодательство. Поэтому лиц, которые пересекают госграницу без документов, дающих на это право, пропустить не могут.

Таких граждан будут привлекать к ответственности, например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Белоруссию, добавил Бычковский.

На сайте Госпогранкомитета сказано, что за данное нарушение в республике предусмотрены предупреждение, штраф в размере до 50 базовых величин (с начала текущего года базовая величина равна 23 белорусским рублям) или депортация.

Издание напоминает, что 18 февраля глава государства Владимир Путин подписал указ о признании в России документов и регистрационных знаков ТС, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях ДНР и ЛНР. Президент постановил, что жители самопровозглашенных республик могут въехать в РФ без оформления виз.

Глава Украины Петр Порошенко назвал данный шаг российских властей очередным доказательством нарушения Россией международного права.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что "указ никоим образом не идет вразрез с международным правом и в нарушение международного права". Пресс-секретарь президента отметил, что это решение было принято "по гуманитарным соображениям".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.02.2017 10:11
- гость -

Как только у нашего трон колыхаться начинает - признание фантиков от луган донов, гуманитарки с боеприпасами...

0  0
21.02.2017 10:13
- гость -

Правильное и мудрое решение руководства страны, а то что РФ признала паспорта сепаратистов, ещё раз подтверждает, её виновность в развязывани войны на Востоке Украины

0  0
21.02.2017 10:17
- гость -

и это при том, что Лукашенко пускает к себе в страну всех подряд

0  0
21.02.2017 10:20
- гость -

кто кстати у Лукашенко бастовал против налога на тунеядство? женщину какую-то показывали, которая рассказывала как люди едят одни макароны (голодает Беларусь!), вот только понять не могу, почему голодают, а работать не идут? глупость какая-то, как в это можно поверить и вот еще кто-то нес табличку с перечеркнутым словом "декрет". явно женщины в декрете этого налога не платят а платят его те, кто работает не у себя на родине ящитаю

0  0
21.02.2017 10:20
- гость -

Уж если даже прагматичный Лукашенко возмутился провокацией Путина по паспортам Луган донии, значит совсем плохи дела у Главстерха.

0  0
21.02.2017 10:22
- гость -

Лукаш такой Лукаш на людей на..рать

0  0
21.02.2017 10:22
- гость -

Лукашенко это Янукович-2, самый мудрый и самый дипломатичный)

0  0
21.02.2017 10:33
- гость -

Да Лука, похоже царствие и тебе башку снесло. Действительно идешь по пути КНДР-все для народа (да только мозга не хватает, чтобы не только желание, но и возможность). А за людей Донетчины я рад-какая разница какому богу молиться, лишь бы жизнь улучшилась у людей пока идут разборки

0  0
21.02.2017 10:49
- гость -

А спасаться Лукашенко будет все равно в России, как и Янукович...

0  0
21.02.2017 10:52
- гость -

а наш МИД заявил:

«Указ полностью соответствует международному праву, которое не запрещает признание основных документов, необходимых для реализации прав и свобод граждан, выданных властями, которые не пользуются международным признанием. Это подтверждается международной практикой и решениями международных судебных органов, включая Международный Суд ООН и Европейский Суд по правам человека», — говорится в сообщении.

0  0
21.02.2017 10:58
- гость -

Судя по настроению Порошенко после встречи с Пенсом, новость о признании Россией документов ДНР и ЛНР сыграла на руку украинской стороне. «Я информировал вице-президента США о решении президента Путина о признании паспортов оккупированных территорий – так называемых ДНР/ЛНР. Для меня это – очередное доказательство и российской оккупации Донбасса», – сказал Порошенко.http://www.ng.ru/cis/2017-02-20/1_6933_kiev.html

0  0
21.02.2017 10:59
- гость -

Лука хоть на мужика похож, а наш-то как девочка-метрпидисят, ей богу!

0  0
21.02.2017 11:00
- гость -

колько же либирастни тут трется, идите работать лучше на благо родины, ой пардон у вас же не родины, не матери,не совести, идите короче Обаме или кто там щас у них жопу вылизывайте может дадут 100 баксов.

0  0
21.02.2017 11:02
- гость -

гость 10.59 ты называешь обыкновенную политическую проститутку , мужиком, я тебе сочувствую,для тебя и Кончита Вурст тоже мужик.

0  0
21.02.2017 11:03
В

Все хохломордые отметились на ветке? Что-то сашОка не вижу. Приставка "ган дон" скоро будет использоваться к остаткам того недогосударства, которое останется после возвращения исконно Русских земель России. Начинайте уже сейчас, наследники Мазепы, перебираться в границы Кировоградской и Днепропетровской областей. Что бы не заблудились, даю ссылку на карту местности. https://kak2z.ru/my_img/img/2016/10/26/4d022.jpg

0  0
21.02.2017 11:04
- гость -

ну да прав гость 10.59, Лука на мужика только похож, а на деле гость11.02 прав

0  0
21.02.2017 11:04
- гость -

21.02.2017 11:00колько же либирастни тут трется, идите работать лучше на благо родины, ой пардон у вас же не родины -ошибаешься! наша Родина=Россия-ПЖИВ-озерокооператив! сам лижи очко хозяину, пока от спида ,наркоты и бояры не вымер!

0  0
21.02.2017 11:04
- гость -

гость - 11:00 Они вещают здесь из-за пределов не только края, но и России...они у себя на "родине", которая им платит за эти комменты...

0  0
21.02.2017 11:06
- гость -

Админ айпишники из за пределов РФ банить уже пора.

0  0
21.02.2017 11:06
- гость -

- гость - 21 февраля 2017 г. 10:20 Уж если даже прагматичный Лукашенко возмутился провокацией Путина по паспортам Луган донии, значит совсем плохи дела у Главстерха.

Слышь экспеРД, анализируй критические дни у телки своей.

0  0
21.02.2017 11:06
- гость -

21.02.2017 11:04 наш то кремень-то кпсс-кгб лизал, ельцину-березе-собчаку-кумарину, потом всех предал, а так не проститут.

0  0
21.02.2017 11:08
- гость -

- гость - 21 февраля 2017 г. 11:06 Админ айпишники из за пределов РФ банить уже пора.

Ага, тоже не пойму почему не банят, откровенные вражины тут поляну метят...самое интересное своих банят.

0  0
21.02.2017 11:08
- гость -

В результате "российской агрессии" Россия стала крупнейшим покупателем украинской продукции военного назначения в 2016 году. В целом за год поставки в Россию выросли на 72%. Более того, они оказались выше, чем во времена президентства Януковича.

0  0
21.02.2017 11:09
- гость -

ссылку в студию

0  0
21.02.2017 11:09
- гость -

- гость - 21 февраля 2017 г. 11:06 21.02.2017 11:04 наш то кремень-то кпсс-кгб лизал, ельцину-березе-собчаку-кумарину, потом всех предал, а так не проститут.

...ваш сейчас по деревьям на островах скачет, да бананы до поноса жрет.

0  0
21.02.2017 11:10
- гость -

21.02.2017 11:06 ну бань, тогда будете друг другу лизать\алилую петь - вообще никто заходить на сайт не будет! выгнали Калибра -вон скука какая!

0  0
21.02.2017 11:16
- гость -

может лднр садо-мазо и им приятно, когда их в попу наказывать будут?

0  0
21.02.2017 11:17
- гость -

- гость - 21 февраля 2017 г. 11:10 21.02.2017 11:06 ну бань, тогда будете друг другу лизать\алилую петь - вообще никто заходить на сайт не будет! выгнали Калибра -вон скука какая!

Казя слился по состоянию здоровья, геморрой отрастил до невероятных размеров, ну и мозоли на пальцах соответственно, плюс аминазин прокалывает в связи с обострившейся шизофренией...стар стал курилка.

0  0
21.02.2017 11:19
- гость -

гость - 11:09 амик банит и не дает возможности дать ссылку, набери в поисковике заголовок

Война не помешала: Россия стала крупнейшим покупателем украинской военной продукции - отчет (инфографика)

0  0
21.02.2017 11:28
- гость -

Белоруссия действует по закону, а не по указам Путина. На каждой границе есть образцы всех видов законных паспортов, имеющих хождение в мире. Если в России закона нет, а действуют по понятиям, то в Белоруссии он существует и погранслужба Белоруссии права в отказе на въезд по этим паспортам. А так и игиловцы(запрещенная в РФ организация) тоже свой паспорт нарисуют и будут ездить по миру, куда захотят.

0  0
21.02.2017 11:28
- гость -

может лднр садо-мазо и им приятно, когда их в попу наказывать будут? Сад-о-маза с противоположной стороны однозначно.

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