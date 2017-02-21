Фото: twitter.com

Участники легендарной британской группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр впервые за семь лет объединились для записи нового альбома. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Billboard.

Старр разместил в своем Twitter совместную фотографию с Маккартни. "Спасибо тебе за то, что пришел и сыграл великолепный бас. Люблю тебя, мужик, мира и любви!" — подписал музыкант снимок.

Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. 😎✌️🌟💖😇☮ pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 20 февраля 2017 г.

Отмечается, что в создании пластинки экс-барабанщика The Beatles также принял участие американский гитарист Джо Уолш из группы Eagles.

Рекламный агент Старра подтвердил изданию, что Маккартни помог ему с записью нового альбома, релиз которого намечен на текущий год.

Издание отмечает, что в 2009 году экс-участники британского коллектива уже объединялись для создания альбома Старра Y Not. Маккартни тогда тоже исполнял партии на басу.

Группа The Beatles распалась в 1970 году. После этого все четверо музыкантов – Джон Леннон, Пол Маккарти, Джордж Харрисон и Ринго Старр – начали сольную карьеру. Отметим, что шесть из 14 официальных альбомов коллектива стали "бриллиантовыми", то есть было продано более чем по 10 миллионов копий каждого из них.