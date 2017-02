Фото: twitter.com

Участники легендарной британской группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр впервые за семь лет объединились для записи нового альбома. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Billboard.

Старр разместил в своем Twitter совместную фотографию с Маккартни. "Спасибо тебе за то, что пришел и сыграл великолепный бас. Люблю тебя, мужик, мира и любви!" — подписал музыкант снимок.

Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. 😎✌️🌟💖😇☮ pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO