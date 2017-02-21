Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Обследование дна Телецкого озера при помощи глубоководного оборудования пока не приносит результатов в поисках вертолета Robinson, который потерпел крушение вечером 12 февраля.

Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Республике Алтай, накануне с помощью телеуправляемого аппарата Falcon было обследовано 87,5 тысяч квадратных метров дна. При помощи аппарата "Неман" обследовано 675 тысяч квадратных метров дна.

"Пока результата нет. 21 февраля поиски продолжаются. Будет также задействована глубоководная аппаратура. Кроме того, по погоде продолжится аэровизуальное обследование", – отметили в экстренном ведомстве.

Читайте также: Спасатели нашли два фрагмента кресел вертолета в акватории Телецкого озера

В МЧС уточняют, что поиски приходится прерывать из-за штормовой погоды. Сразу же после того, как метеорологические условия улучшаются, работы возобновляются.

Как неоднократно сообщал наш портал, данные о крушении вертолета в акватории Телецкого озера поступили вечером 12 февраля. Поисковая операция была развернута с утра 13 февраля. В ходе поисков были обнаружены фрагменты воздушного судна.

Читайте также: Спасатели завершили наземные поиски вертолета в районе Телецкого озера

Также в первый день в озере нашли тело женщины. В данный момент установлено, что это Елена Ракитская — супруга пилота вертолета Дмитрия Ракитского. Кроме них, по имеющимся данным, на борту находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.

По факту произошедшего расследуется уголовное дело.



