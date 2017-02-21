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Спасатели не могут обнаружить вертолет Robinson на дне Телецкого озера

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Во вторник, 21 февраля, спасатели продолжат обследование акватории

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Обследование дна Телецкого озера при помощи глубоководного оборудования пока не приносит результатов в поисках вертолета Robinson, который потерпел крушение вечером 12 февраля.

Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Республике Алтай, накануне с помощью телеуправляемого аппарата Falcon было обследовано 87,5 тысяч квадратных метров дна. При помощи аппарата "Неман" обследовано 675 тысяч квадратных метров дна.

"Пока результата нет. 21 февраля поиски продолжаются. Будет также задействована глубоководная аппаратура. Кроме того, по погоде продолжится аэровизуальное обследование", – отметили в экстренном ведомстве.

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В МЧС уточняют, что поиски приходится прерывать из-за штормовой погоды. Сразу же после того, как метеорологические условия улучшаются, работы возобновляются.

Как неоднократно сообщал наш портал, данные о крушении вертолета в акватории Телецкого озера поступили вечером 12 февраля. Поисковая операция была развернута с утра 13 февраля. В ходе поисков были обнаружены фрагменты воздушного судна.

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Также в первый день в озере нашли тело женщины. В данный момент установлено, что это Елена Ракитская — супруга пилота вертолета Дмитрия Ракитского. Кроме них, по имеющимся данным, на борту находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.

По факту произошедшего расследуется уголовное дело.


 

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.02.2017 10:26
- гость -

Не найдут ни тел, ни вертолёта, духи забрали, видать сильно злые духи на погибших были

0  0
21.02.2017 10:33
жиган

глубина 200 метров.

0  0
21.02.2017 10:37
Метла

постановка?

0  0
21.02.2017 10:42
- гость -

Если бы не тело, то можно было бы подумать, что где-то приземлились, но никакой связи нет

0  0
21.02.2017 10:42
- гость -

развалился на части?

0  0
21.02.2017 10:47
Правдофил

Может уже через Казахстан в Окраину свалили.

10:42 Муженек мог и выкинуть.

0  0
21.02.2017 10:51
- гость -

Горный Алтай сакральное место, Алтай-ээзи забрал их, гнев его настигает человека только в ответ на непочтение, пренебрежение к нему и жадность…

0  0
21.02.2017 10:53
обезъяна

- гость - 21 февраля 2017 г. 10:51

ерунду не пиши

0  0
21.02.2017 10:59
- гость -

10:51 Если так, процентов 80 побывавших там, не должны были вернуться. Таких быдлозавров встречал, просто жесть.

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