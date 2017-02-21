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Российское правительство получит право запрещать оборот в РФ товаров, которые поступают из других стран – членов Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), куда вместе с РФ входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Соответствующий законопроект подготовил российский Минфин, а 13 февраля его одобрила правительственная комиссия по законотворческой деятельности. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил РБК со ссылкой на одного из участников заседания.

При этом издание отмечает, что правительство не объявляло об одобрении документа комиссией.

Согласно законопроекту, под запрет могут попасть товары, которые ввозятся в страны – союзницы РФ из третьих государств по отличающимся от принятых в ЕАЭС и РФ правилам. Речь идет, в частности, о товарах, в отношении которых в других странах ЕврАзЭС действуют заниженные ввозные пошлины или их импортерам предоставляются не предусмотренные в ЕАЭС льготы.

Также правительство сможет запретить оборот товаров, ввоз которых в РФ из третьих стран запрещен или ограничен, и "иные категории товаров, определяемых указами президента России", сказано в инициативе.

Цель документа – запретить сбыт товаров из стран Всемирной торговой организации (ВТО), которые поступают в РФ через территории государств-союзников по ЕврАзЭС, в первую очередь через Казахстан, а также санкционных товаров, уточняет издание, ссылаясь на слова федерального чиновника. По его словам, также законопроект Минфина сохраняет за гражданами право ввозить санкционные продукты в РФ, но предлагает введение запрета на покупку таких продуктов в стране. При этом содержание запретов правительство будет определять в каждом случае отдельно.

Агентство напоминает, что в августе 2014 года РФ ограничила импорт продовольствия из Евросоюза, Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Норвегии – стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, орехи.

Позже Россия продлила продэмбарго, в последний раз – до конца текущего года. Также список стран увеличился – туда были добавлены Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.