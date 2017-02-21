Фото: eurasia.expert
Российское правительство получит право запрещать оборот в РФ товаров, которые поступают из других стран – членов Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), куда вместе с РФ входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Соответствующий законопроект подготовил российский Минфин, а 13 февраля его одобрила правительственная комиссия по законотворческой деятельности. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил РБК со ссылкой на одного из участников заседания.
При этом издание отмечает, что правительство не объявляло об одобрении документа комиссией.
Согласно законопроекту, под запрет могут попасть товары, которые ввозятся в страны – союзницы РФ из третьих государств по отличающимся от принятых в ЕАЭС и РФ правилам. Речь идет, в частности, о товарах, в отношении которых в других странах ЕврАзЭС действуют заниженные ввозные пошлины или их импортерам предоставляются не предусмотренные в ЕАЭС льготы.
Также правительство сможет запретить оборот товаров, ввоз которых в РФ из третьих стран запрещен или ограничен, и "иные категории товаров, определяемых указами президента России", сказано в инициативе.
Цель документа – запретить сбыт товаров из стран Всемирной торговой организации (ВТО), которые поступают в РФ через территории государств-союзников по ЕврАзЭС, в первую очередь через Казахстан, а также санкционных товаров, уточняет издание, ссылаясь на слова федерального чиновника. По его словам, также законопроект Минфина сохраняет за гражданами право ввозить санкционные продукты в РФ, но предлагает введение запрета на покупку таких продуктов в стране. При этом содержание запретов правительство будет определять в каждом случае отдельно.
Агентство напоминает, что в августе 2014 года РФ ограничила импорт продовольствия из Евросоюза, Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Норвегии – стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, орехи.
Позже Россия продлила продэмбарго, в последний раз – до конца текущего года. Также список стран увеличился – туда были добавлены Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.
Комментарии
Запад санкции на дружбанов путена, а главстерх на свой народ...
прибалтийские шпроты вдруг стали казахскими
21.02.2017 10:40 - гость - Запад санкции на дружбанов путена, а главстерх на свой народ...
вас от голода вон как пучит, съешьте сала
Ну хоть не бомбят...
Россиянам могут запретить ВСЕ, даже говно жрать, все равно за ЕР проголосуют и будут счастливы....
теперь и до Казахстана добрались. Кто следующий "враг " ?
А если за коммунистов проголосуют или за СР, то они потом все равно напишут заявление и перейдут в ЕР....
2017 - 100 ????
Нет еды ,нет проблем.
Наплевать ! Будем жрать пальмовое масло ! И восхвалять гаранта, который принял отсталую Россию с заводами фабриками больницами санаториями домами отдыха для трудящихся, и развил её в передовую с ОСАГО ЖКХ Платоном и 98-ю миллиардерами.
Была страна советов, щас страна запретов
Торговля, магазины, прилавки, это западная либерастическая продуктовая провокация, запретить надо жителям ЭРЭФии товары покупать,да,и хорошо было бы такую идейку милонову или яровой подкинуть, что бы уж навсегда в законодательном порядке