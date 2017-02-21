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Автомобиль сбил пешехода в Барнауле и скрылся с места аварии

, ИА "Амител"
Пешеходу понадобилась медицинская помощь

Фото: rusargument.ru

Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев наезда на пешехода, произошедшего вечером 13 февраля на улице Лазурной.

Как уточняют в ГИБДД по Барнаулу, инцидент случился в 18:30 у дома №29. "Произошло дорожно-транспортное происшествие , наезд на пешехода, неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", – добавляют в Госавтоинспекции.

Пешеход в результате ДТП получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь.

Граждан, располагающих данными о произошедшем, просят обращаться по телефонам: 393-605, 393-548, 391-090, 393-555.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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