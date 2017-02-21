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Жители Алтайского края передают по телефону доверия полиции 128 слова благодарности в адрес сотрудников ГИБДД, которые помогли им во время метели на трассах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Отметим, что сейчас в крае сохраняются сложные погодные условия, из-за чего в некоторых районах вновь введен режим ЧС. Водители, которых непогода застала в пути, испытывают сложности, подчеркивают в пресс-службе, добавляя, что на территории региона создано несколько пунктов временного пребывания.

Во вторник, 21 февраля, начальник краевого ГУ МВД России, генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров отметил, что сотрудники ГИБДД работают в предельно напряженном режиме, отметив, что их действия "находят положительный отклик у жителей края". Водители, которые попали в сложную ситуацию, высказывают слова благодарности инспекторам дорожно-патрульной службы. Подчеркивается, что у некоторых граждан заглохла машина, кто-то в условиях плохой видимости въехал в сугроб или слетел с трассы. Всем им помогли стражи правопорядка. При этом отмечается, что среди некоторых пассажиров находились пожилые люди и дети, однако сотрудники ГИБДД освободили все машины из снежных ловушек.

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Торубаров попросил начальников органов внутренних дел, на чьих территориях созданы пункты временного пребывания, лично взять ситуацию под контроль и принять исчерпывающие меры для охраны правопорядка и обеспечения безопасности движения на дорогах. Также он решил поощрить наиболее отличившихся сотрудников ГИБДД.