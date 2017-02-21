"Ростелеком" приобрел для Краевого психоневрологического детского санатория, расположенного в Барнауле, тренажеры для реабилитации детей с нарушениями двигательных функций различной степени тяжести. Подарки были предоставлены в рамках краевого благотворительного марафона "Поддержим ребенка".

"Лечение больных ДЦП – сложный технологический процесс. В нем задействовано различное оборудование. Сейчас мы получили как раз то, что нам не хватало. Конечно, мы очень довольны! Уже есть положительные результаты, и это видно по нашим детям", – сообщил главный врач санатория Дмитрий Гармат.

По просьбе детского санатория компания приобрела опору для стояния, две виброплатформы и логопедическое зеркало. Тренажеры помогают укреплять ослабленные мышцы детей, которые находятся на лечении, а также формировать правильное положение тела, вырабатывать новые двигательные навыки. Говорящее логопедическое зеркало предназначено для работы с артикуляцией. Оно позволяет ребенку слышать себя, контролировать речь и одновременно видеть работу мимической мускулатуры.

"К нам едут дети в возрасте до 14 лет со всего Алтайского края и других регионов страны. Поступившее оборудование позволит расширить и разнообразить процесс реабилитации. Для нас это дополнительная возможность сформировать и укрепить у ребенка двигательные навыки", – продолжил Дмитрий Паршин.

Занятия на новых тренажерах начались в январе. Четырнадцатого февраля на встрече с представителями компании "Ростелеком" главный врач Дмитрий Гармат рассказал об их предназначении, а врач-невролог высшей категории Дмитрий Паршин с помощью пациентов санатория – восьмилетнего Артема и шестилетней Вики – показал, как работают вертикализатор и виброплатформа и как дети с их помощью учатся ходить.

"Помощь была оказана при поддержке Алтайского отделения "Российского детского фонда", с которым мы сотрудничаем больше 20 лет. Мы хотели, чтобы она была адресной и полезной конкретным детям, – подчеркнул директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк. – И сейчас рады, что пациенты психоневрологического детского санатория активно осваивают наши тренажеры, и даже есть положительная динамика".