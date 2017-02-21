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Подачу электроэнергии, нарушенную из-за штормовой погоды, восстановили во всех районах Алтайского края.

Как сообщили в ПАО "МРСК Сибири" (входит в состав ПАО "Россети") — "Алтайэнерго", метель и шквалистый ветер стали причинами технологических нарушений на 34 линиях электропередачи.

"Это количество не единовременных повреждений, а итоговая цифра с момента ввода в "Алтайэнерго" режима повышенной готовности. В течение суток аварийно-восстановительные бригады работали в 19 районах", – уточняют энергетики.

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Утром 21 февраля специалисты завершили восстановительные работы во всех районах. Энергетикам пришлось работать всю ночь до полного восстановления нормальной схемы энергоснабжения.

Ввиду того, что в регионе продолжается штормовая погода, энергетики работают в режиме повышенной готовности.

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