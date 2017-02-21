Исполняющий обязанности главы Камня-на-Оби Александр Кулик написал заявление о сложении полномочий. Это произошло 17 февраля, сообщил корреспонденту ИА "Амител" один из местных чиновников. По нашей информации, это произошло из-за вступления в силу обвинительного приговора в отношении Кулика.

Получить комментарий самого Кулика на момент публикации не удалось.

В повестке сессии Каменского городского Совета депутатов, назначенной на 28 февраля, уже стоит вопрос "Об избрании главы города Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края".

Напомним, в конце декабря 2016 года суд признал Александра Кулика, бывшего в должности гендиректора ОАО "Слава", виновным в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере и невыплате зарплаты. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 360 тысяч рублей.

Вообще же, вопреки городскому уставу, Кулик был главой города, не являясь при этом депутатом горсовета. Дело в том, что депутаты с весны минувшего года не могут выбрать из своего состава главу.