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Легкомоторный самолет врезался в здание ТЦ в Австралии

, ИА "Амител"
Все пятеро находившихся на борту человек, предположительно, погибли

Фото:  Channel 9 / AP

Небольшой турбовинтовой самолет Beechcraft King Air 200 разбился рядом с аэропортом Эссендон, который находится в пригороде австралийского Мельбурна, во вторник, 21 февраля, пишет ТАСС.

Уточняется, что легкомоторный самолет пробил крышу торгового центра DFO и взорвался, из-за чего в здании произошел пожар. По словам заместителя комиссара полиции штата Виктория Стивена Лина, "на борту небольшого воздушного судна находились пять человек, которые, предположительно, погибли. Ранее полиция не называла число погибших, так должна была оповестить их родственников.

Агентство добавляет, что Beechcraft King Air 200 выполнял местный чартерный рейс на остров Кинг, который расположен рядом с южным побережьем штата Виктория. Местные СМИ отмечают, что его пассажирами являлись туристы из США, которые летели на остров для игры в гольф.

Отмечается, что пожарные все  еще ведут борьбу с огнем, ТЦ в момент катастрофы еще был закрыт для посетителей. По имеющимся данным, никто из сотрудников центра не пострадал.

Спасатели добавляют, что пилот воздушного судна перед крушением сообщил, что у самолета отказали двигатели. Полиция штата и прибывшие на место крушения эксперты Австралийского бюро безопасности на транспорте ведут расследование. По словам главы правительства Виктории Дэниэла Эндрюса, данная авиакатастрофа является самой крупной в штате за последние 30 лет.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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