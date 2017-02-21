Житель Барнаула провалился в открытый люк в центре города. О происшествии мужчина сообщил в редакцию ИА "Амител" . Инцидент случился в пятницу, 17 февраля, на проспекте Ленина.

"Я просто на остановке (Мединститут — прим. редакции) вышел из автобуса, просто пошёл по тротуару к пешеходному переходу, по ровному, слегка припорошенному свежим снегом тротуару и... хрясь, очнулся, а я уже там! Даже испугаться не успел. По плечи ушёл. Ушёл бы даже и глубже, но вовремя развел в стороны руки", – с чувством юмора описывает ситуацию Виталий.

"Это случилось в самом центре столицы Алтайского края! Прямо напротив общественной приёмной председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева, представительства Министерства иностранных дел РФ, парикмахерской, буфета, под самым носом у Алтайского государственного медицинского университета, рядом с БЮИ и храмом Святого Николая Угодника!" – уточняет место события пострадавший.

По его словам, люк был наполовину закрыт крышкой, которая "ездила" по обледеневшему краю и наклонялась, если на нее наступал человек.

Фото: читатель ИА "Амител"

Сам Виталий, по его словам, совсем немаленькой комплекции. А если бы человек был куда меньше, например ребенок, он бы просто юркнул в этот колодец, а крышка бы закрылась. "Это вообще страшно представить, что могло бы случиться", — говорит читатель.

Также он отмечает, что, по его ощущениям, он не первый, кто в этой ловушке побывал: "Когда я выбрался оттуда, на брючине у меня была кровь. Я думал, что ногу разодрал, но нет, нога целая", – говорит Виталий. Впрочем, также он не исключает, что это могла быть краска.

Сам мужчина "отделался" гематомами и испугом. В понедельник, 20 февраля, он обратился с жалобой в прокуратуру. И только после этого люк закрыли. "Я как раз в понедельник был снова на этом же месте и поговорил с продавщицей в киоске. Она и сказала, что все выходные люк был открыт. И только вот сегодня кто-то приехал и закрыл опасное место", – говорит читатель.