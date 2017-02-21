Политик, писатель, сторонник президента Путина и один из лидеров "Антимайдана" Николай Стариков приехал в Барнаул с четырехдневным визитом. В понедельник, 20 февраля, он встретился со своими читателями.
На встречу с ним пришли около 150 человек. Беседа длилась около полутора часов. Сначала кое-кто из пришедших пытался вывести его на оценку города и региона, но Николай Стариков сказал, что не успел пока увидеть, какая здесь ситуация. А в основном людей интересовала его позиция по Украине, событиям в предреволюционной России начала 20 века, текущей политической и экономической ситуации в стране.
Комментарии
полторы сотни бездельников
Вижу в толпе Босину харю!
Вижу в толпе Босину харю!
В красном на шестом фото.
На четвертой фотке Калибр, с сумкой на плече.
"Стариков говорил об Украине, России и царе Николае" Барнаульцам нужно в первую очередь думать об Украине и царе Николае! А о городе и регионе можно совсем не думать.
Гость от 13:16,таких же как и ты,просиживающих рабочий день на Амике! Хе,хе,хе!
- гость - 21 февраля 2017 г. 13:29 "Стариков говорил об Украине, России и царе Николае" Барнаульцам нужно в первую очередь думать об Украине и царе Николае! А о городе и регионе можно совсем не думать. --- что ж ты сюда залез? иди снег чисти, да думай где продуктов достать, барнаулец)
вата)
Величайшие умы Барнаула, с самыми одухотворенными лицами, собрались в каморке очередного ТЦ, пообсуждать ситуацию в стране, находящейся от них на расстоянии 4 тысяч км. Эту важнейшую для мировой политики встречу не смогли остановить ни снежный шторм в крае, ни самые низкие зарплаты по РФ в нем же. В самой Украине с нетерпением ждут, что же в итоге решили собравшиеся, чтобы воплотить все их обсуждения и бесценный опыт в жизнь
Гость от 14:05,жизнью .вы считаете свой гейгопейский, пахнующий духами зад,не? !
Ru.бaнoк 21 февраля 2017 г. 14:09
Руби, как там погода в Хайфе?)
Ru.бaнoк не знаю, в задницах и их запахах, не разбираюсь, в отличии от вас
- гость - 21 февраля 2017 г. 14:12 Ru.бaнoк не знаю, в задницах и их запахах, не разбираюсь, в отличии от вас --- Интересный персонаж этот Руби, никто не удивится, если у него обнаружится коллекция мазков ..например одноклассников, такой то парфюмер.
Экий вы однако извращенец,гость от 14:17,может Вам и Пссака-жена? Не? А зря-дибил с амика да дура с госдепа-не пара,не пара,не пара,а зря!
Миротрворец Стариков, перелогинься ))