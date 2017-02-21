Политик, писатель, сторонник президента Путина и один из лидеров "Антимайдана" Николай Стариков приехал в Барнаул с четырехдневным визитом. В понедельник, 20 февраля, он встретился со своими читателями.

На встречу с ним пришли около 150 человек. Беседа длилась около полутора часов. Сначала кое-кто из пришедших пытался вывести его на оценку города и региона, но Николай Стариков сказал, что не успел пока увидеть, какая здесь ситуация. А в основном людей интересовала его позиция по Украине, событиям в предреволюционной России начала 20 века, текущей политической и экономической ситуации в стране.