Фото: penzavzglyad.ru
Жительница Барнаула обратилась в редакцию портала Amic.ru, выразив свое возмущение тем, что второй день у поликлинического отделения детской городской больницы №2 невозможно пройти.
"Ситуация не меняется второй день. У поликлиники на Веры Кащеевой, 4в просто невозможно ни пройти, ни проехать. Подобная ситуация на улице Монтажников", – отметила собеседница.
По ее словам, в этом районе нормально чистят только те улицы, где большой поток транспорта, например, улицу Кавалерийскую.
Отметим, что в Барнауле, как и в Алтайском крае в целом, вторые сутки бушует непогода. Дорожники вынуждены работать в очень тяжелых условиях. В регионе действует штормовое предупреждение.
Комментарии
жительница Барнаула давно в окно смотрела, не видела что на улице творится?
Побывала бы она в Лебяжье... Хех
санки пусть купит ребенку
Она всю жизнь смотрит в окно и точно видит, что ей все всё должны и прямо сейчас!
так дороги хот как-то чистят, а пешеходам остается на эти дороги с сугробов падать. Особенно после чистки дороги ,когда техника все тропинки отвалами грязного снега загораживает. Пешеходы между прочим тоже люди, а некоторые еще с колясками/санками ходят.
баба пешеходы застрять не могут, в отличии от машин