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Жительница Барнаула обратилась в редакцию портала Amic.ru, выразив свое возмущение тем, что второй день у поликлинического отделения детской городской больницы №2 невозможно пройти.

"Ситуация не меняется второй день. У поликлиники на Веры Кащеевой, 4в просто невозможно ни пройти, ни проехать. Подобная ситуация на улице Монтажников", – отметила собеседница.

По ее словам, в этом районе нормально чистят только те улицы, где большой поток транспорта, например, улицу Кавалерийскую.

Отметим, что в Барнауле, как и в Алтайском крае в целом, вторые сутки бушует непогода. Дорожники вынуждены работать в очень тяжелых условиях. В регионе действует штормовое предупреждение.