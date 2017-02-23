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Тот самый Янковский: самые яркие образы известного актера

, ИА "Амител"
Барон Мюнхгаузен и волшебник из "Обыкновенного чуда"

Фото: playcast.ru

73 года исполнилось бы Олегу Янковскому 23 февраля 2017 года. Он умер в мае 2009 года от рака. За 40 лет своей актерской деятельности снялся более чем в 80 картинах. Молчаливый и загадочный, невероятно красивый, Его самые известный роли: барон Мюнхгаузен, волшебник из "Обыкновенного чуда", дракон из "Убить дракона". Вспоминаем самые яркие образы народного артиста СССР Олега Янковского.

Роль барона Мюнхгаузена в фильме "Тот самый Мюнхгаузен" (1979 год).

Фото: diary.ru

Одна из лучших ролей в карьере, запоминающийся образ лишнего человека в советском обществе в фильме "Полеты во сне и наяву" (1982).

Фото:smotreti-serial.ru

Одна из лучших поздних ролей в этом фильме Валерия Тодоровского "Любовник" (2002).

Фото: cn.ru

Роль красноармейца в одной из лучших картин о Гражданской войне в России "Служили два товарища" (1962). Кстати, одна из первых его ролей.

Фото: vzsar.ru

Глубокая роль в фильме "Приходи на меня посмотреть" (2000).

Фото: vzsar.ru

А вот легендарное "Обыкновенное чудо" (1978). Фильм-сказка о волшебнике и его печальных героях.

Фото: snob.ru


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Комментарии

23.02.2017 08:36
- гость -

Все эти фильмы люблю, а "Приходи на меня посмотреть" смотрим каждый раз, когда натыкаюсь на TV

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