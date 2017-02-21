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Отставной генерал-лейтенант Герберт Макмастер назначен советником по национальной безопасности президента Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американского лидера Дональда Трампа.

Республиканец назвал Макмастера "человеком огромного таланта и огромного опыта".

Что касается Кита Кэллога, которого после отставки экс-советника Майкла Флинна назначили и.о. советника по нацбезопасности, то он будет отвечать за персонал в совете по национальной безопасности Белого дома, добавляет агентство.

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Напомним, что Флинну пришлось покинуть свой пост после скандала вокруг его разговора с российским послом в США Сергеем Кисляком в декабре минувшего года. Позже Флинн признал, что "не полностью информировал" Белый дом о содержании беседы.