Фото: nationalgeographic.com
Отставной генерал-лейтенант Герберт Макмастер назначен советником по национальной безопасности президента Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американского лидера Дональда Трампа.
Республиканец назвал Макмастера "человеком огромного таланта и огромного опыта".
Что касается Кита Кэллога, которого после отставки экс-советника Майкла Флинна назначили и.о. советника по нацбезопасности, то он будет отвечать за персонал в совете по национальной безопасности Белого дома, добавляет агентство.
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Напомним, что Флинну пришлось покинуть свой пост после скандала вокруг его разговора с российским послом в США Сергеем Кисляком в декабре минувшего года. Позже Флинн признал, что "не полностью информировал" Белый дом о содержании беседы.
Комментарии
Трампа взяли в заложники
Президент США при всем желании не сможет сейчас наладить российско-американские отношения http://tehnowar.ru/57704-trampa-vzyali-v-zalozhniki.html
Зато,хоть подъезды чище будут! А то этот черныш,весь Белый дом изгадил и сделал его чёрным!