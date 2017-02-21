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Что нужно обязательно взять в машину водителям для дальних поездок зимой?

, ИА "Амител"
Рассказываем, что взять в дорогу, чтобы не застрять в снежном плену

Нынешняя зима в Алтайском крае оказалась невероятно снежной. Последние два дня в регионе было перекрыто несколько десятков дорог из-за разгула стихии. В социальных сетях автолюбители пишут, что многие из них по несколько часов проводили в снежном плену на краевых трассах. Рассказываем, что нужно взять с собой в дорогу зимой в дальнюю поездку.

Как советуют в МЧС, в случае попадания в плен на трассе машину снизу до дверей можно закидать снегом, чтобы сохранить тепло. Закрыть окна одеялами или пленкой, обклеить скотчем. Чтобы согреться, можно развести костер, только не в машине, жечь тряпки, на худой конец, можно добраться и до шин, а начать с запасного колеса. Можно потихоньку жечь тряпки, ветки, траву, до которой можно добраться, если разрыть снег, на крайний случай всегда подойдут и шины. В машине должно быть запасное колесо, начните с него.

Если придется вынужденно остановиться на дороге, необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну, ждать помощи в автомобиле. Мотор нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

Набор инструментов

Базовый набор инструментов всегда нужно брать с собой в любом случае. Прежде всего, это отвертка, плоскогубцы, ключ для свечей и ключ для колес. Не забывайте щетку для очистки снега с автомобиля с мягким ворсом, а также скребок для снятия ледяной корки со стекол автомобиля. Необходимо взять с собой также домкрат, соединительные провода для помощи в запуске автомобиля с разряженными аккумуляторными батареями, медицинскую аптечку, индивидуальный комплект ключей и запасных принадлежностей.

Буксировочный трос

Если вы застрянете в снежном плену в городе или на трассе, то попросите водителя другого автомобиля вытянуть вас. Для этого вам просто необходим буксировочный трос, который не займет много места в вашем автомобиле, но в нужный момент может пригодиться.

Лопата

Многие автолюбители уже не выезжают зимой в дорогу без этого инструмента. Не стоит приобретать современные китайские изделия из декоративных материалов. Они непригодны для откапывания автомобиля. Оптимальным вариантом будет приобретение в охотничьем магазине старой советской саперной лопатки.

Сотовый телефон

Перед поездкой зарядите мобильный телефон, закиньте на счет деньги, если есть возможность, возьмите запасной. Предупредите родных, знакомых и расскажите им о своем маршруте, договоритесь созвониться, как доберетесь до места. Если вы не выйдете на связь, они забьют тревогу. Также возьмите автомобильное зарядное устройство, чтобы заряжать телефон непосредственно в салоне. 

Топор и зажигалку

Небольшой туристический топорик. Предпочтительно из кованой стали. Необходим при добыче веток для подкладывания под колеса. В особо экстремальных случаях – для заготовки топлива для костра. Для этого возьмите грелку, охотничьи спички или зажигалку.

Запасную канистру с бензином

Конечно, отправляясь в дальнюю поездку, заливайте полный бак бензина. Старайтесь заправляться почаще по дороге, если чувствуете, что путь предстоит нелегкий. Если вы застрянете на трассе, каждый литр будет на счету, поэтому возьмите с собой дополнительную канистру с топливом для обогрева салона от двигателя в крайнем случае.

 

Теплые вещи и еда

Если вы отправляетесь в дорогу зимой в мороз или буран, без теплых вещей этого делать не рекомендуется. Под рукой должно находиться то, что вас согреет в случае непредвиденной остановки на трассе. Это может быть плед, валенки, термос с горячим чаем. Желательно возить с собой еду. Например, если МЧС перекроет трассу и не будет пускать вас в путь, то несколько бутербродов помогут вам избежать голода. Если есть в наличии, то закиньте в машину для поездки зимний спальный мешок. При наличии спальника в небольшой мороз можно длительное время обходиться без отопления салона.

Лучше, чтобы в машине были лопата, цепи противоскольжения, мешочек песка для выезда с наледи, специальное одеяло для двигателя. В экстренной ситуации лучше закидать машину снегом для защиты от ветра и экономить бензин, иногда заводя машину для прогрева.

Такие особенности сделают вашу поездку в экстремальных условиях зимой более безопасной. Но в случае плохой погоды рекомендуем все-таки отказаться от поездок на личном транспорте.


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Комментарии

21.02.2017 12:45
- гость -

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