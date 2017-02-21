В редакцию портала Amic.ru обратилась жительница Барнаула Анастасия, которая утром 20 февраля стала свидетелем неприятной ситуации. Пожилая женщина дважды пыталась сесть в общественный транспорт с госномером 121, но водитель не стал дожидаться ее и захлопнул двери перед лицом пенсионерки.

"Это произошло на площади Спартака около 8.20. Автобус маршрута №20 завершил маршрут и находился на стоянке, где обычно тоже можно сесть в автобус. Бабушка с тросточкой подошла к автобусу. В этот момент мимо нее пробежала кондуктор, двери захлопнулись, и он поехал на остановку. Женщина поспешила за автобусом. Порядка десяти человек успели войти в "двадцатку". Оставалось войти только бабуле. Я стояла за ней, чтобы в случае необходимости помочь ей. Но прямо перед ее лицом двери снова захлопнулись, и автобус поехал по маршруту. Мы так и остались стоять на остановке. Это было так некрасиво. Иначе как издевательством я это назвать не могу. В моем понимании это вопрос человеческого отношения, график и необходимость следовать ему тут ни при чем", – рассказала очевидец.

Читательница утверждает, что не увидеть пенсионерку водитель автобуса просто не мог.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула пообещали разобраться в этой ситуации.