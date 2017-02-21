Фото: ГИБДД по Барнаулу
Движение ограничили из-за непогоды по Чуйскому тракту в Алтайском крае на участке от Новоалтайска до Бийска, сообщили в управлении федеральных автодорог "Алтай".
"С 12:00 ограничено движение большегрузного транспорта и рейсовых автобусов на федеральной автомобильной дороге Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией, км 213-345 (от Новоалтайска до Бийска)", – сообщили в дорожном ведомстве.
Также отмечается, что на трассе наблюдается снегопад, метель, при порывах создается нулевая видимость, порывы ветра достигают 27 метров в секунду.
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Напомним, ранее также сообщалось об ограничении движения на федеральной дороге Барнаул — Рубцовск.
Кроме того, перекрыты трассы регионального значения.
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