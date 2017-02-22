На минувших выходных в Барнауле проходил чемпионат Алтайского края по смешанному боевому единоборству. ММА – смешанные боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств.

Это уже не первый чемпионат края по ММА, но именно в Барнауле столь масштабное мероприятие проводится в первый раз: более 50 участников из многочисленных клубов города и края отбирались на чемпионат Сибири по ММА, который пройдет в марте в Омске.

В общекомандном зачете команда клуба Top Team Siberia завоевала первое место, взяв три золота, одно серебро и бронзу.

Центр смешанных единоборств Top Team Siberia предоставляет услуги по физическому воспитанию детей и подростков, проводит спортивные тренировки по единоборствам для людей старшего возраста, а также готовит действующих спортсменов регионального уровня начать профессиональную карьеру в единоборствах, закладывая основы здорового образа жизни и полноценного, всестороннего развития человека.

В клубе могут тренироваться как люди без опыта в единоборствах и спорте вообще, так и опытные спортсмены, желающие развиваться профессионально.

Основной идеей проекта является создание и развитие школы смешанных единоборств в Алтайском крае: ММА доступно каждому, ведь смешанные единоборства – это не бои без правил, а прежде всего искусство.

Союз смешанных боевых единоборств ММА России был создан в мае 2012 года.

Руководителем Союза ММА России является Федор Емельяненко, который всегда присутствует на чемпионатах России. Основной целью Союза является всемерное развитие в России смешанных боевых единоборств, их пропаганда, организация и проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов.