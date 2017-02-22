23 февраля обещает быть довольно насыщенным в культурном плане, поэтому дома точно сидеть не стоит, тем более это выходной день. Так, в драме пройдет маленькая антикризисная комедия "Дорогие мои бандитки", в Молодежном театре Алтая можно посмотреть спектакль о судьбах детей блокадного Ленинграда "Мой бедный Марат", а в музкомедии – посмеяться над "Проделками Ханумы".

В баре "Джем" пройдет фолк-праздник с группой из Санкт-Петербурга "Отава Ё". Ребята довольно известны как в России, так и за рубежом, география их выступлений простирается от Франции до Мексики и от Китая до Норвегии. Начало в 18:00. Концерт пройдет в формате семейного мероприятия, и музыканты призывают приходить послушать музыку вместе с детьми.

Государственный оркестр "Сибирь" вечером представит своим зрителям концертную программу "Виктор Цой – 55!", посвященную юбилею известного рок-музыканта. В концерте примут участие Лев Шапиро, Владимир Кислов и другие исполнители. Начало мероприятия в 18:30.

В 19:00 HARAT'S PUB начнется шоу "Открытый микрофон", участие в котором может принять любой желающий. Это мероприятие для тех, кто хочет попробовать себя в жанре стендап-комедии. Вход свободный, но нужна предварительная запись в группе мероприятия.

На большой сцене драмы состоится юбилейное шоу Аниты Цой с загадочным названием "10|20". Певица представит публике смелые режиссерские идеи, модные тенденции современной хореографии и потрясающие своим великолепием костюмы. Концертная программа будет состоять из нового и хорошо забытого старого: сюда войдут лучшие хиты певицы и новый музыкальный материал. Зрителей ждут к 19:00.

Если ваш защитник отечества любит кино, то сводите его на премьерные картины. На большом экране можно будет увидеть отечественный фильм о супергероях "Защитники", ленту "Джеки" о самой популярной женщине 60-х – первой леди Соединенных Штатов Жаклин Кеннеди и российскую комедию "Одноклассницы: Новый поворот". А также в прокате появятся российские ужасы "Вурдалаки" о тайнах России 18 века.