Тема подарков на 23 февраля особенно актуальна всю последнюю неделю. Женщины запрашивают поисковые системы интернета и своих подружек, что оригинального подарить мужчине, и оккупируют магазины, торгующие дезодорантами, бритвенными принадлежностями и мужским бельем.

"Неужели все женщины думают, что мы, мужики, в течение всего года не можем самостоятельно приобрести себе трусы, носки, дезодорант или крем для (после) бритья? Нет, внимание нам, конечно же, приятно, но давайте честно: у многих ли из нас все эти гели для душа и мыльно-брильно-парфюмерные принадлежности нашли свое применение? Стоят, небось, так и нераспакованные, возможно, ожидая возможности быть кому-то передаренными", – пишет автор материала, посвященного теме подарков к мужскому празднику на сайте Алтайского строительного портала.

Журналисты решили помочь в этом вопросе как женщинам – определиться с выбором подарков, так и мужчинам — получить на самом деле полезную вещь, и опросили известных в Барнауле персон о том, что они мечтают получить на 23 февраля.

Как выяснилось, большинство мужчин, вне зависимости от их рода деятельности, просто мечтают получить настоящий мужской подарок, которым можно и гвоздь забить, и шуруп вкрутить, но все мечты разбиваются о женскую предсказуемость.

Член Союза писателей России Анатолий Кирилин признается, что чаще всего ему дарят поцелуи и открытки. А в принципе старается "увернуться" от подарков, так как не признает праздники по половому признаку. Мечтает же писатель о строительном инструменте: "Хочу болгарку, дрель-перфоратор, гайковерт. Один раз подарили большой кусок мяса".

Удивляется традиционному набору подарков и председатель Объединения собственников проблемных объектов недвижимости "ОСПОН" Вадим Круглов, который хотел бы получить "хороший шуруповерт с двумя аккумуляторами", а получает универсальный для таких случаев алкоголь, в основном коньяк: "Странно, ведь хороший коньяк не слишком отличается по цене от хорошего шуруповерта…" – говорит Круглов.

Журналист и член Российского союза писателей Владимир Токмаков надеется, что когда-нибудь ему подарят электроотвёртку или электромолоток, чтобы в стену в квартире гвозди забивать и картины вешать. "Уж не знаю, как эта штука правильно называется, но она должна существовать, это точно", – мечтает писатель и сетует, что дарят ему в основном мужской парфюм.

Телеведущий Василий Морозов также считает, что настоящий мужчина может рассчитывать на подарок в виде перфоратора: "Лучше трехрежимного! Повесить полку, просверлить дырку и т.д. А получаю чаще всего что-то вроде шампуней", – признается ведущий.

Вздыхает о строительном инструменте и, как это ни странно, главный редактор журнала "Алтайская Стройка" Фёдор Свирин: "Хотел бы ручную циркулярную пилу, бензопилу и болгарку, поскольку занимаюсь мелкими строительными работами на садовом участке с металлом и пиломатериалом. Последние три года получал мыльно-рыльные принадлежности, которые с удовольствием использую, но запас по ним накопился еще года на три".

"Хочу лазерный уровень, лазерную рулетку, лазерный отвес, эксцентриковую шлифовальную машину и болгарку, – перечислил дизайнер Евгений Гаранькин. – Бывает приятно получить вязаные вещи, которые делает мама: в них чувствуется живое тепло, понимаешь, что сделано с любовью. Мыльно-брильные получаю регулярно, но не всегда нахожу применение всем этим непонятным гелям-молочку и прочей ерунде".

Выбивается из предыдущего ряда только журналист и музыкант Вадим Вязанцев, один из основателей легендарной барнаульской рок-группы "Дубовая роща", резидент клуба-галереи "Шляпа", который желает в подарок не строительный инструмент, а музыкальный: "Хочу новую электрогитару".

Авторы опроса рекомендуют женщинам более внимательно отнестись к желаниям своих мужчин и более тщательно подойти к выбору подарков. Тем более что время до праздника еще есть.

Полностью опрос можно прочитать здесь