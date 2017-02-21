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Барнаульские дорожники в последние сутки работали в очень напряженном режиме из-за разгулявшейся непогоды — за сутки с дорог города вывезли почти семь тысяч тонн снега.

"По информации диспетчерской службы МБУ "Автодорстрой", за прошедшие сутки с дорог Барнаула собрали и вывезли почти семь тысяч тонн снега. По проезжей части и тротуарам распределили 557,5 тонны песко-соляной смеси", – сообщили 21 февраля в пресс-центре администрации краевой столицы.

В ночное время на уборке улиц от снега были задействованы 122 единицы техники. Сейчас работу продолжают 106 спецмашин.

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Напомним, что дорожная обстановка из-за штормовой погоды является очень тяжелой на территории всего края. В регионе перекрыто полтора десятка дорог.