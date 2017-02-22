В 2016 году оператор Tele2 построил и запустил более 40 новых станций, а специалисты компании установили дополнительные 3G модули на уже существующих. В результате этого скоростным мобильным интернетом Tele2 сейчас могут пользоваться более половины жителей региона, а голосовая связь Tele2 доступна на территории, где проживает 71% населения края.

Трафик, использованный абонентами Tele2, по сравнению с 2015 годом вырос более чем в три раза, а голосовой трафик – на 73%. Быстрому росту мобильного интернет-трафика способствовало и увеличение количества смартфонов в базе оператора. За год доля "умных" мобильных устройств выросла до 49%. Сейчас каждый второй новый клиент Tele2 пользуется смартфоном.

"Весь 2016 год Tele2 уверенно росла, и прежде всего в самом интересном для нас сегменте – мобильный интернет. Наши абоненты в среднем уже потребляют не менее 1 Гб быстрого интернета в месяц. В конце января мы предложили услугу "Перенос остатков", которая позволяет сохранить оплаченные, но не использованные гигабайты и минуты на пакетных тарифах, чтобы использовать их в следующем месяце", – рассказал директор Tele2 в Алтайском крае Алексей Курочкин.

В прошлом году Tele2 последовательно повышала доступность мобильного интернета и различных услуг на его основе. Так, в марте Tele2 предложила клиентам бесплатный трафик в мобильных приложениях Tele2 TV и Zvooq, а в октябре увеличила количество минут и объем интернет-трафика на самом популярном тарифе "Очень черный". В декабре тариф с абонентской платой всего в 169 рублей и включенными в нее 400 минутами, 400 SMS и 4 Гб быстрого интернета выбрали почти половина новых абонентов оператора.