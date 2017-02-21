Фото: amic.ru
РИА Новости опубликовало рейтинг регионов РФ по качеству жизни согласно статистическим данным за 2016 год. Алтайский край занял в нем 64-ю позицию.
Отметим, что наш регион набрал 37,86 балла. Годом ранее он находился на 61-й строчке. Соседний регион – Республика Алтай – опустился с 83-й на 84-ю строчку, набрав 25,23 балла.
Агентство уточняет, что список составлен на основе комплексного учета 72 показателей, которые фиксируют фактическое состояние разных аспектов условий жизни в различных социальных сферах – от уровня экономического развития и объемов доходов до обеспеченности разнообразными услугами и климата. За основу взяты данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и сайтов региональных властей, а также прочих открытых источников.
В тройке лидеров, как и в прошлый раз, оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Они заняли первое (76,54 балла), второе (76,49) и третье (68,55) места соответственно.
Замыкают список Республика Ингушетия (20,61) и Республика Тыва (12,53). Их позиции – 84-я и 85-я – также остались неизменными за год.
Комментарии
но как правильно отметили в конце заметки, нам есть еще куда стремиться
Почитал методику расчёта качества жизни ... "1. Уровень доходов населения 2. Занятость населения и рынок труда 3. Жилищные условия населения 4. Безопасность проживания 5. Демографическая ситуация 6. Экологические и климатические условия 7. Здоровье населения и уровень образования 8. Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры 9. Уровень экономического развития 10. Уровень развития малого бизнеса 11. Освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры" Будет ой как непросто занять последние места в этом рейтинге. Вся надежда на нашего губернатора
Зарплаты растут, производство выросло, рождаемость увеличивается, смертность падает, кластеры, новый перинатальный центр, лестница и вдруг с 61 позиции на 64, за год, поясните причины карлин, новоиспечённые министры
Авторы, так на 84 позиция РА или Ингушетия или вдвоем на одной строчке???
И вообще неправда все это, это они АБК просто не спросили он бы рассказал как у нас на самом деле.
21.02.2017 14:31 Александр
ОЧЕНЬ ХОРОШО!