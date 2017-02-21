"Единая Россия" начинает процедуру предварительного внутрипартийного голосования (праймериз) в Барнауле. С 26 февраля по 27 апреля принимаются заявки от участников, затем начнется предвыборная кампания.
Сами праймериз пройдут в один день по всей стране – 28 мая, а выборы – 10 сентября.
Праймериз – это предварительное голосование в партии, по итогам которого "Единая Россия" определит имена кандидатов, которые пойдут на выборы от партии 10 сентября.
"По предварительным данным, в этот день в Барнауле будут работать 60 счетных комиссий, по три на каждом избирательном округе. Для всех участников предварительного голосования мы создадим равные условия, основанные на трех главных принципах: конкурентность, открытость и легитимность", – цитирует пресс-служба партии руководителя оргкомитета по проведению предварительного голосования, секретаря Барнаульского отделения партии Юрия Еремеева.
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В составе оргкомитета также секретарь регионального отделения партии Александр Романенко, руководитель Регионального исполнительного комитета Андрей Клюзов, председатель Молодежного парламента края Артем Сингач, шеф-редактор газеты "Вечерний Барнаул" Евгений Скрипин, представители "Молодой Гвардии", сторонники и общественники.
В Барнауле, где 10 сентября 2017 года избирается городская дума, пройдут открытые праймериз. Открытые – это когда за кандидатов голосуют все (любой избиратель, даже если он не член партии) без регистрации.
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Также 10 сентября пройдут выборы в 59 районах и шести городах края. Но там перед выборами партия проведет праймериз по иной модели, более закрыто: за кандидатов голосуют члены партии и выборщики от общественных организаций.
Комментарии
Потекли...потекли денюжки во широкий карман
Праймериз – это предварительное голосование в партии, по итогам которого "Единая Россия" определит имена кандидатов, которые пойдут на выборы от партии 10 сентября.
Зачем прймериз, когда вся партия бракованная
Пускай финишируют, ни кто не пойдет голосовать больше!
А можно за партию реальных дел два раза проголосовать? А то они такие молодцы Россию с колен подняли. Вон даже как нас америка и Европа стали боятся.
Кто будет оплачивать работу т.н. счетных комиссий, ведь это немалые деньги!
А можно за партию реальных дел два раза проголосовать?
Конеш можно. Некоторые сознательные старательные граждане на выборах и по три, и по четыре и даже по пять раз голосуют.
Алексу https://www.gazeta.ru/politics/2016/03/21_a_8135591.shtml
Опять каруселить будут.
Хоршее дело праймирисой не назовут.
Жулики и воры будут будут делиться наработками и планами по облапошиванию электората?