"Единая Россия" начинает процедуру предварительного внутрипартийного голосования (праймериз) в Барнауле. С 26 февраля по 27 апреля принимаются заявки от участников, затем начнется предвыборная кампания.

Сами праймериз пройдут в один день по всей стране – 28 мая, а выборы – 10 сентября.

Праймериз – это предварительное голосование в партии, по итогам которого "Единая Россия" определит имена кандидатов, которые пойдут на выборы от партии 10 сентября.

"По предварительным данным, в этот день в Барнауле будут работать 60 счетных комиссий, по три на каждом избирательном округе. Для всех участников предварительного голосования мы создадим равные условия, основанные на трех главных принципах: конкурентность, открытость и легитимность", – цитирует пресс-служба партии руководителя оргкомитета по проведению предварительного голосования, секретаря Барнаульского отделения партии Юрия Еремеева.

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В составе оргкомитета также секретарь регионального отделения партии Александр Романенко, руководитель Регионального исполнительного комитета Андрей Клюзов, председатель Молодежного парламента края Артем Сингач, шеф-редактор газеты "Вечерний Барнаул" Евгений Скрипин, представители "Молодой Гвардии", сторонники и общественники.

В Барнауле, где 10 сентября 2017 года избирается городская дума, пройдут открытые праймериз. Открытые – это когда за кандидатов голосуют все (любой избиратель, даже если он не член партии) без регистрации.

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Также 10 сентября пройдут выборы в 59 районах и шести городах края. Но там перед выборами партия проведет праймериз по иной модели, более закрыто: за кандидатов голосуют члены партии и выборщики от общественных организаций.