Вторник, 21 Февраль, 16:11

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,1
€ 61,7
Brent
$ 51,5
-1°
Обь
27см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2017Крушение вертолета над Телецким озеромВеликий пост – 2017
Новости

Ведущим вузам России выделили более 10 млрд рублей поддержки

, ИА "Амител"
Средства направлены 21 высшему образовательному учреждению

Фото: ruwest.ru

Распоряжение о распределении субсидий на сумму 10,3 миллиарда рублей между 21 российским вузом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Документ опубликован на сайте федерального кабмина. "Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2017 году субсидий из федерального бюджета в размере 10,3 млрд рублей 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров", – говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что в стране реализуется задача по обеспечению вхождения к 2020 году не менее пяти российских вузов в ТОП-100 ведущих мировых университетов.

В числе вузов, которым выделяется субсидия, нет алтайских университетов, однако имеется целый ряд сибирских образовательных организаций. В их числе Национальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Сибирский федеральный университет.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
16:07
Надежда Савченко официально отказалась от депутатской неприкосновенности 0
15:54
Прославленный хоккеист Павел Буре отказался от американского гражданства 3
15:36
Власти России обсуждают возможность ограничения оплаты наличными 8
15:28
Суд отправил двух бийчанок в колонию за создание финансовой пирамиды 1
15:11
"Подарили мясо, был счастлив": мужчины Барнаула о подарках на 23 февраля 7
15:07
Тело погибшей при крушении вертолета на Алтае пассажирки отправили в Москву 0
14:56
Главврача барнаульской поликлиники наказали за падение снега на ребенка 0
14:36
Более 73 миллионов рублей выделили на благоустройство Барнаула в 2017 году 0
14:23
Ведущим вузам России выделили более 10 млрд рублей поддержки 0
14:16
"Единая Россия" объявила о старте праймериз в Барнауле 10
14:06
Алтайский край опустился в рейтинге регионов РФ по качеству жизни 13
13:55
Легче легкого: как приготовить блины на минералке? 10
13:44
Жизнь в условиях шторма: в Барнауле с дорог вывезли почти 7 тыс. тонн снега 6
13:33
Глава Камня-на-Оби Кулик покинул пост после обвинительного приговора 0
13:24
СМИ опровергли слухи о возможном переносе президентских выборов в РФ 2
13:13
Полторы сотни барнаульцев пришли на встречу с политиком Стариковым. Фото 19
13:02
Куда жаловаться на водителей автобусов в Барнауле? 3
12:51
Движение ограничили по Чуйскому тракту из-за снежной бури 0
12:41
Что нужно обязательно взять в машину водителям для дальних поездок зимой? 7
12:36
"Ростелеком" подарил оборудование детскому психоневрологическому санаторию 1
12:29
Закрыл двери перед бабушкой: читательница Amic.ru об автобусном беспределе 14
12:16
Советником президента США по нацбезопасности назначен Герберт Макмастер 6
12:08
Пройти нереально: жительница Барнаула жалуется на снег у детской больницы 16
11:50
Два грузовика столкнулись в Барнауле. Фото 2
11:41
"Хрясь, очнулся, а я там!": барнаулец провалился в колодец в центре города 26
11:34
Легкомоторный самолет врезался в здание ТЦ в Австралии 0
11:22
Почему в Кремле хотят рекордной победы Путина на выборах президента в 2018 году? 98
11:16
Подачу электроэнергии восстановили во всех районах Алтайского края 1
11:08
Жители Алтайского края благодарят помогавших в непогоду полицейских – МВД 0
11:00
Проверено временем: по какой технологии строят качественные жилые дома? 4
10:57
Как пройдет масленичная неделя и куда барнаульцам стоит сходить? 0
10:43
Автомобиль сбил пешехода в Барнауле и скрылся с места аварии 3
10:36
Россиянам могут запретить покупать санкционные товары из ЕврАзЭС 24
10:30
Эко-ярмарка фермерских продуктов откроется в Новоалтайске 3
10:26
Подготовка к паводку и лесным пожарам на Алтае идет по плану – Минприроды 2
10:14
Пол Маккартни и Ринго Старр объединились для создания нового альбома 3
10:09
Спасатели не могут обнаружить вертолет Robinson на дне Телецкого озера 15
10:00
Компания Tele2 опубликовала рейтинг самых популярных смартфонов за 2016 год 1
09:52
Белоруссия пообещала наказывать граждан с паспортами ДНР и ЛНР 53
09:41
Автомобиль полыхал на проспекте Калинина в Барнауле. Фото 1
09:34
Звезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской разведчицей – СМИ 6
09:30
Драйв, адреналин и позитив: как прошел фестиваль сети магазинов "Трофей" 0
09:26
Около 9 миллионов выделено трем алтайским районам на сельские Олимпиады 0
09:12
Полтора десятка трасс перекрыты в Алтайском крае из-за разгула стихии 2
08:59
Суд оставил в силе решение оштрафовать мэра Риги за русский язык в соцсетях 2
08:39
Семибалльные пробки сковали Барнаул утром 21 февраля 2
08:19
Совбез ООН принял заявление в связи со смертью постпреда РФ Чуркина 21
08:07
Олимпиада сельских спортсменов Алтая прошла в Завьялово 1
07:47
Интеллигентный рэпер с душой Нигатив выступит в Барнауле в начале марта 0
07:26
Оппозиция обсуждает отставку главы парламента Алтайского края Романенко 7
07:03
"Взгреем аудиторию": лидер группы "КняZz" о предстоящем концерте в Барнауле 4
06:47
Коттедж с озером на участке продают под Барнаулом за 12 млн рублей. Фото 19
06:24
Почему на Масленицу пекут блины и откуда пошла такая традиция? 4
06:01
Плюсовая температура, ветер и снег: Алтайский край штормит вторые сутки 0
05:18
Кому нельзя поститься? 0
03:05
Чем запомнился постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин? 0
02:09
Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин 35
02:03
Американские ученые нашли связь между способностями человека и цветом глаз 13
01:04
Фильм "Терминатор 2" вернется на российские экраны в 3D-версии 0
00:03
Через 10 лет Землю ждет глобальное похолодание 6

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.