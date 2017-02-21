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Распоряжение о распределении субсидий на сумму 10,3 миллиарда рублей между 21 российским вузом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Документ опубликован на сайте федерального кабмина. "Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2017 году субсидий из федерального бюджета в размере 10,3 млрд рублей 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров", – говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что в стране реализуется задача по обеспечению вхождения к 2020 году не менее пяти российских вузов в ТОП-100 ведущих мировых университетов.

В числе вузов, которым выделяется субсидия, нет алтайских университетов, однако имеется целый ряд сибирских образовательных организаций. В их числе Национальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Сибирский федеральный университет.