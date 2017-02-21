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Около полумиллиона цветов высадят на клумбах Барнаула в текущем году, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на телеканал "Россия-24".

Уточняется, что в городе кроме таких традиционных цветов, как петунии, виолы и бархатцы, будут посажены новинки – бальзамин новогвинейский, гелиотроп, целлозия и вербена. Семена уже закупили для оформления клумб.

Также подчеркивается, что эскизы главных цветников Барнаула разработали дизайнеры с учетом рельефа местности и требований колористики. Ежегодно рисунок и оформление меняются, при этом повторов не бывает. Озеленители обещают сделать красивый цветник на Мемориале Славы с помощью 15 тысяч корней рассады. Также яркими станут клумбы на проспекте Ленина, улицах Георгиева, Георгия Исакова и возле памятника Шукшину.

Другими планами по благоустройству города является, например, подсвечивание букв "Барнаул" на транспортной развязке Малахова – Павловский тракт. Кроме этого, продолжится "омоложение" на проспекте Ленина. От улицы Гоголя до улицы Пушкина заменят старые насаждения на 29 крупномерных берез. В пресс-службе добавляют, что Горзеленхоз займется приведением в порядок еще большей территории, так как на обслуживание добавились весь Павловский и Змеиногорский тракты.

Отмечается, что на все мероприятия по благоустройству в текущем году выделили более 73 миллионов рублей из городской казны. В весенне-летний сезон предприятие снесет 700 старых деревьев, посадит километры живой изгороди, посеет 500 квадратных метров газонов и не только. Также прорабатывается возможность благоустройства новых зеленых уголков – рядом с краевой клинической больницей, за художественным музеем, возле скверов имени Киры Баева и на Красноармейском, 63.