В минувшую субботу в СРК "Березка" было по-настоящему жарко: здесь собрались владельцы снегоходов, не представляющие активного отдыха без снежных заездов. Сеть магазинов "Трофей" выступила организатором любительских соревнований на этих уже оцененных по достоинству сибиряками покорителях снежных полей и гор.

На специально подготовленной трассе любители активного отдыха, чьи снегоходы застоялись в ангарах, смогли показать всю гамму своего мастерства. Впрочем, и тем, кто еще не обзавелся этой чудо-техникой, было чем заняться: гостей комплекса ждал тест-драйв снегоходов на машинах брендов Stels и "Русская механика", арбалетно-лучный тир, веселые конкурсы от партнера мероприятия — компании МАКК, катание на собачьих упряжках и многое другое. Зрители соревнований оценили силу и красоту снежного полета на скорости с виражом и брызгами снега. По комментариям гостей праздника, зимний фестиваль прошел на ура!