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Главврачу КГБУЗ "Городская поликлиника №12" внесли представление по итогам проверки прокуратуры по факту травмирования ребенка, на которого упала глыба снега с крыши медучреждения. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

Уточняется, что инцидент произошел около 18:00 9 февраля текущего года. Когда девочка 2010 года рождения проходила по территории поликлиники с мамой, с крыши педиатрического отделения на ребенка упал снег. Согласно выписке из истории болезни, у ребенка зафиксировали дисторзию шейного отдела позвоночника, а также ушиб мягких тканей теменной области.

Также из пояснений законного представителя девочки следует, что медики поликлиники отказали ребенку в оказании первичной медицинской помощи.

В прокуратуре напоминают, что, согласно общим положениям ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий их физического и психического развития. Дети имеют приоритетные права при оказании медпомощи, а медицинские организации обязаны соблюдать права детей в сфере охраны здоровья.

Также отмечается, что ответственность за ненадлежащее содержание крыш зимой, согласно правилам благоустройства территории городского округа – города Барнаула, лежит на собственниках зданий. Расчищать крыши от снега должны в светлое время суток, при этом необходимо назначить дежурных и оградить тротуары. Также должны приниматься меры, которые обеспечивают безопасность людей и имущества. Наличие сосулек, снежных накатов, накопление снега на крыше не допускаются, подчеркивают в прокуратуре.

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С учетом выявленных нарушений закона о здравоохранении и правил благоустройства главврачу городской поликлиники №12 внесли представление. Кроме этого, представление также внесли главе администрации Индустриального района города, поскольку он не принял своевременных упреждающих мер по контролю за соблюдением в районе правил благоустройства.

Прокуратура также направила копии материалов проверки в районную администрацию для того, чтобы в отношении виновных лиц возбудили административное производство.

Отметим, что по сообщению о травмировании девочки доследственную проверку также проводят следователи. Они еще не приняли итоговое процессуальное решение.