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Тело Елены Ракитской, обнаруженное в ходе поисковой операции на Телецком озере, отправили в Москву, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Республики Алтай.

"Тело Ракитской отправлено в Москву", – отметил собеседник издания. Напомним, Елена Ракитская приходится супругой пилоту вертолета Robinson, упавшего в акватории Телецкого озера вечером 12 февраля.

Тело женщины было найдено 13 февраля — в первый день поисков. Накануне стало известно об опознании. В Следственном комитете уточнили, что это действительно Елена Ракитская.

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Помимо нее и ее супруга, на борту вертолета, по имеющимся данным, находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.

В ходе поисковой операции в акватории Телецкого озера были обнаружены некоторые фрагменты воздушного судна. Однако сам вертолет еще не найден. Поиски продолжаются, спасатели обследуют дно.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.