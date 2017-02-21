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Бийский городской суд приговорил двух местных жительниц к срокам в колонии за создание финансовой пирамиды и обман 96 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Алтайского края.

Уточняется, что преступницы создали финансовую пирамиду по принципу сетевого маркетинга в период с марта 2013 года по апрель 2014-го. Данная пирамида позволяла получать от жителей часть денег из оформляемых ими банковских кредитов. В итоге бийчанки причинили ущерб 96 горожанам на общую сумму свыше 31 миллиона рублей.

По данным прокуратуры, женщины искали "клиентов", которые находились в сложной жизненной ситуации и очень нуждались в деньгах. Затем они убеждали их в необходимости оформить потребительский кредит и половину от полученной суммы передать мошенницам по договору подряда якобы в качестве помощи солидным организациям, которые находятся в трудном материальном положении.

В пресс-релизе отмечается, что первые кредиты быстро погашались за счет поступления денег от новых кредитов.

В сообщении сказано, что суд приговорил одну из мошенниц к шести годам и шести месяцам лишения свободы, а ее соучастницу – к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор вынесен по статье "Мошенничество". Наказание отстрочено до того момента, когда детям осужденных женщин исполнится 14 лет.