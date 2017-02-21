Фото: onlinezayavkanacredit.ru
Минфин и Министерство экономического развития России обсуждают возможность ограничения оплаты крупных покупок наличными средствами, передает РИА Новости со ссылкой на газету "Ведомости".
В числе операций, где могут ограничить оплату наличными, называется приобретение автомобилей, недвижимости и предметов роскоши.
Кроме того, рассматриваются варианты перевода оплаты труда на безналичный расчет и ввода муниципального налога с дифференциацией по типу платежа.
Отмечается, что никаких решений пока не принято.
В январе, напомним, глава Минтруда РФ Максим Топилин выступил за то, чтобы ограничить расчеты наличными за дорогие покупки. До этого с аналогичной инициативой выступил глава Минфина Антон Силуанов.
Комментарии
Наличные - путь к теневой экономике. Если зарплату перечислять в банк и рассчитываться карточкой, то как тогда давать/брать взятки? Борзыми щенками?
Основа коррупции - взятки чиновникам, но делать траты чиновников прозрачными никто не спешит(например 20 ст конвенции ООН), а вот мои финансы контролировать зачем то нужно. То есть не я контролирую потенциальных взяточников, а они меня.
Когда нажрутся?
- гость - 21 февраля 2017 г. 15:51 Когда нажрутся? --- Аппетит у них хороший ...не дождётесь, ещё их детишки будут дербанить и вывозить нашу страну)
ВОт либерастята странные. ТО кивают мол России никогда не стать процветающей страной, а когда делаются такие же шаги, как на их любимом западе, сразу скулят, что их свободу ущемляют.
В 2046 году
заняться им нечем, сразу отменили бы деньги и так все раздавали))
- гость - 21 февраля 2017 г. 15:55 ВОт либерастята странные. ---- Вот путирастята странные. То клянутся и божатся, что не либерасты и тут же делают как на их нелюбимом западе, а потом скулят что их защемляют