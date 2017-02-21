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Минфин и Министерство экономического развития России обсуждают возможность ограничения оплаты крупных покупок наличными средствами, передает РИА Новости со ссылкой на газету "Ведомости".

В числе операций, где могут ограничить оплату наличными, называется приобретение автомобилей, недвижимости и предметов роскоши.

Кроме того, рассматриваются варианты перевода оплаты труда на безналичный расчет и ввода муниципального налога с дифференциацией по типу платежа.

Отмечается, что никаких решений пока не принято.

В январе, напомним, глава Минтруда РФ Максим Топилин выступил за то, чтобы ограничить расчеты наличными за дорогие покупки. До этого с аналогичной инициативой выступил глава Минфина Антон Силуанов.