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Мужество и храбрость: лучшие фильмы про российскую и западные армии

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Подборка Amic.ru ко Дню защитника Отечества про армию

День защитника Отечества в последние годы перестал ассоциироваться только с армией, а стал праздником для всех мужчин в нашей стране. Тем не менее в честь праздника Amic.ru сделал подборку лучших фильмов об армии, мужестве и героизме, которые стоит посмотреть на 23 февраля. Тем более что в этом году мы отдыхаем сразу четыре дня. Стоит отметить, что в список вошли картины как о российской и советской армиях, так и других стран. Кроме того, в рейтинге ленты разных эпох и жанров от драм до комедии.   

Отечественные картины:

"Гусарская баллада" (1962)

Одна из первых картин в карьере Эльдара Рязанова. История девицы-корнета, желающей наравне с мужчинами защищать отечество, была воплощена драматургом Александром Гладковым в комедии "Давным-давно" и экранизирована Рязановым в 1962 году — к 150-летнему юбилею победы над Наполеоном. Великолепный и смешной фильм, который посмотрели в свое время около 50 миллионов советских зрителей.

"Офицеры" (1971)

Судьбы двух друзей-офицеров, которая показана на протяжении многих лет. Популярный советский фильм, именно в котором прозвучала знаменитая фраза: "Есть такая профессия — Родину защищать". Именно в ленте "Офицеры" сыграл свою самую знаменитую роль народный артист СССР Василий Лановой.

"А зори здесь тихие" (1972)

Экранизация романа Бориса Васильева. Станислав Ростоцкий сделал настоящий советский хит, который посмотрели 66 миллионов человек. Иной взгляд на Великую Отечественную войну и армию, где героями становятся женщины. Ведь чтобы защищать свою Родину, не обязательно быть мужчиной.

"ДМБ" (2000)

Культовая российская комедия начала нулевых, рассказывающая про приключения трех призывников в армии. Благодаря картине Романа Качанова "ДМБ" в народ ушло несколько десятков фраз.

Западные картины:

"Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш" (1969)

Великая комедия Роберта Олтмена, получившая "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. В этой ленте военно-полевой госпиталь полон абсурда и вместе с тем совершенно реален. Врачи передвижного госпиталя в Корее, чтобы немного скрасить свое безрадостное существование, постоянно шутят и глумятся друг над другом.

"Апокалипсис сегодня" (1979)

Одна из самых известных военных лент в истории мирового кино. Настоящая жестокая и суровая четырехчасовая сага, снятая Фрэнсисом Фордом Копполой, показывает все ужасы войны во Вьетнаме. По сюжету, спецагент американской армии отправляется вверх по реке в Камбоджу с приказом найти и убить полусумасшедшего полковника, создавшего в отдаленном районе свое маленькое государство. Картина получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

"Взвод" (1986)

Ещё один фильм про Вьетнам, снятый человеком, прошедшим эту войну. Оливер Стоун вслед за Копполой показал все ужасы войны и того, что значит находиться с сослуживцами в десятках тысяч километров от дома. Суровая мясорубка и одновременно гимн товариществу в армии.

"Цельнометаллическая оболочка" (1987)

Стэнли Кубрик снял одну из самых пацифистских картин ХХ века о тренировочном лагере в американской армии, где превращают молодых ребят в безжалостных убийц. Первая картина в истории кино, которая показала, что армия и война — худшее, что может быть в жизни мужчины. Возможно, тем, у кого не самые приятные впечатления о службе, будет любопытно посмотреть этот фильм.

"Военные потери" (1989)

Фильм основан на реальной истории, случившейся со взводом американских солдат во время войны во Вьетнаме. Рядовой Эрикссон становится свидетелем ужасного изнасилования и убийства вьетнамской девушки во время боевой операции.
Отстаивая свою позицию, он вынужден противостоять всему взводу и его командиру. Невероятно тонкая картина классика американского кино Брайна Де Пальма со звездой "Назад в будущее" Майклом Джей Фоксом в главной роли о том, как сохранить честь в армии.

"Горячие головы" (1991)

Одна из самых смешных комедий об армии от известного режиссера Джима Абрахамса. В "Горячих головах" высмеиваются все клише и шаблоны военных картин. Анекдотичные ситуации на военной базе, где герои, сами того не замечая, пародируют известные фильмы, заставят вас безудержно хохотать на протяжении всего фильма.

"Спасти рядового Райана" (1998)

Главный американский режиссер второй половины ХХ века снял эталонный фильм о войне. Некоторые российские кинодеятели после премьеры картины Стивена Спилберга обвинили режиссера в американской пропаганде. В его фильме именно США выиграли во Второй мировой войне у Германии, а не советские войска. Впрочем, эти обвинения звучали на уровне лозунгов. На деле же главный гуманист мирового кинематографа снял масштабнейшее полотно о том, что каждый солдат на войне важен для государства, которое сделает все что угодно, чтобы спасти его жизнь, вернуть домой к матери. До этого Спилберг сделал еще один гениальный фильм о Холокосте — "Список Шиндлера", который входит во всевозможные списки лучших фильмов всех времен и народов.

 

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

22.02.2017 08:20
Алекс

Вообще-то 23 февраля день Советсткой Армии, не американской...

0  0
22.02.2017 08:26
Гость

Составителю рейтинга минус, это как на 9 мая ветерану ВОВ подарили открытку с изображением немецкого танка. Своих фильмов полно.

0  0
22.02.2017 08:44
ckfdf

АМИК, вы совсем охренели? В какой стране живёте? Защитники отечества ждут публичных извинений за данный материал.

0  0
22.02.2017 08:50
Ratnik

Это печально...

0  0
22.02.2017 08:52
Пузырек

Рейтинг фильмов, может и спорный, смотрел 4 из них, а отмечается день защитника отечества. А вот какое название отечества - по-моему нигде не упоминается, может ошибаюсь

0  0
22.02.2017 08:53
- гость -

ckfdf 22 февраля 2017 г.
08:44
АМИК, вы совсем охренели? В какой стране живёте? Защитники отечества ждут
публичных извинений за данный материал.

Амител киньте фамилию и фото специалиста который эту подборку делал,

0  0
22.02.2017 08:55
Снайпер

Для меня лучший фильм - это фильм про войну Федора Бондарчука "Они сражались за Родину" с Шукшиным, Тихоновым и Никулиным. А редакторы Амика очевидно этот фильм не видели и выросли на Горячих головах и рядовом Районе.

0  0
22.02.2017 09:00
- гость -

Амик, имейте мужество выслушивать конструктивную критику, не баньте коменты, а лучше уберите статью, не устраивайте срач, сейчас сюда подтянутся неприкасаемые Массажи , Сашки, Калибры и другая нечисть...не портите людям праздник.

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