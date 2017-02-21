Фото: newsru.com
Прославленный советский и российский хоккеист Павел Буре, долгое время игравший за океаном, отказался от американского гражданства, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные Федерального регистра США.
Отмечается, что обладателем американского паспорта спортсмен не является с 2016 года.
Когда он получил гражданство США, не уточняется, как не сообщается и о причинах отказа от паспорта.
За океаном Буре провел 12 сезонов, выступая за клубы НХЛ "Ванкувер Кэнакс", "Флорида Пантерс" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Российский форвард включен в Зал славы Национальной хоккейной лиги.
Всего он провел в НХЛ 702 игры и набрал 779 (437+342 по системе "гол+пас") очков.
Комментарии
Налоги?
Правильно сделал. Мужик!!!
С деньгами везде и всегда -Лето.
деньги пропил и к едроттенбергам за подачкой, которую отрабатывать надо.
перебежчиков оттуда сюда на пальцах одной руки посчитать можно.
21.02.2017 16:14 - гость -
Клоун, твоих он все равно не копейки не пропил. Так что соси носки.
перебежчиков оттуда сюда на пальцах одной руки посчитать можно
а отсюда туда, а потом и обратно сюда - и того меньше
Прославленный хоккеист Павел Буре --- Православленный хоккеист Павел Буре
зачем он был гражданином сша до 2016? хитроопый какой-то.
- гость - 21 февраля 2017 г. 16:39 Навка вроде тоже гражданка США
едроттенберги всем хоккеем владеют павлик ихний за динамо спб племяш за финнов и сами они граждане Финляндии
жид не играет в хоккей?
"Является членом Правления и куратором конференции «Москва» Ночной хоккейной лиги, ведя деятельность по развитию любительского хоккея. (с) сейчас стало интереснее быть патриотом. карьера в НХЛ закончена, карьера спортивного функционера требует должного патриотизьма