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Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко решила отказаться от депутатской неприкосновенности, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение на ее странице в Facebook.

"Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана!" – отметила Савченко, добавив, что приступает к выполнению первого обещания – отказа от депутатской неприкосновенности. Также она призвала всех народных депутатов страны, президента и украинских судей поступить аналогично.

Агентство отмечает, что депутат прикрепила к сообщению снимок заявления, в котором просит лишить ее депутатской неприкосновенности. По словам Савченко, народные избранники должны пользоваться равными правами со всеми гражданами.

Подчеркивается, что неприкосновенность депутатов и судей закреплена в украинской конституции.

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Надежда Савченко, которую ранее осудили в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе, а позже помиловал президент Владимир Путин, регулярно делает заявления, вызывающие осуждение политического истеблишмента Украины. Так, в феврале она назвала лидера страны Петра Порошенко "врагом народа", а ранее выразила мнение, что характер киевской власти является преступным.

В декабре минувшего года политики Украины раскритиковали депутата после ее поездки в Минск, где она встретилась с руководителями ДНР и ЛНР. Савченко заявила, что увидела не врагов, а партнеров по переговорам. После этих слов ее исключили из фракции "Батькивщина" и из делегации ПАСЕ.