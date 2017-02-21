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Новый супермаркет ритейлера "Лента" может появиться в Барнауле в ближайшей перспективе — федеральная сеть магазинов планирует развивать этот формат на арендуемых площадях.

Как сообщает "Интерфакс", о расширении сети рассказала в Новосибирске директор формата "супермаркет" "Ленты" Ольга Харламова. "Мы смотрим и Урал, и Волгу, активно – Центральный регион", – отметила она.

Помимо Новосибирской области, в ближайшее время супермаркеты могут появиться в Барнауле и Кемерово.

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Ольга Харламова рассказывает, что формат супермаркетов, в отличие от гипермаркетов, планируется развивать на арендуемых площадях.

Напомним, что в Барнауле сегодня работают три магазина "Лента". Последний из них открылся в апреле 2016 года в ТРЦ "Пионер".