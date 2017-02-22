Депутат фракции ЛДПР в Алтайском краевом Законодательном Собрании Татьяна Иванникова заявила о желании сложить полномочия. На сессии в среду, 22 февраля, депутаты единогласно проголосовали "за".

Татьяна Иванникова, 35-летняя медсестра из Заринска, прошла в АКЗС по списку партии ЛДПР. Всего в краевом парламенте девять либерал-демократов.

Кто займет ее место, пока официально не определено. Решение будет принимать партия, а точнее, Высший совет партии. Один из потенциальных кандидатов в депутаты — 30-летний предприниматель Дмитрий Степурко.

Он также шел на выборы в АКЗС от ЛДПР в сентябре 2016 года, но тогда не прошел.

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Татьяна Иванникова — не первый депутат, сдавший мандат досрочно. Сразу после выборов это сделал единоросс Валерий Елыкомов, который был избран и в АКЗС, и в Госдуму от региона, и перешел на работу в Госдуму. Сдал мандат и единоросс Сергей Белоусов, назначенный членом Совета Федерации.