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Азербайджанский президент Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Алиеву на пост первого вице-президента республики. Соответствующее распоряжение было подписано во вторник, 21 февраля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сайт главы государства.
Согласно конституции Азербайджана, первый вице-президент должен брать на себя полномочия главы государства, если тот не может исполнять свои обязанности, отмечает РИА Новости.
Агентство напоминает, что в сентябре минувшего года в Азербайджане прошел референдум о внесении изменений в конституцию. Всего в нее внесли 29 поправок. Изменения предусматривают внедрение в республике института первого вице-президента и вице-президента. Также был увеличен срок президентства с пяти до семи лет, а для кандидатов в главы государства отменили возрастные ограничения.
Подчеркивается, что до назначения Алиевой пост первого вице-президента был вакантным.
Комментарии
Азербайджанцам можно, а нам нельзя что ли?)
Если не Алиевы, то кто?
И у нас скоро то же самое будет
Хороший семьянин.
Всё в дом.
Хороший отец(это про Нашего).Может Нам тоже Наших девчушек на место айфончика, да мадам сасули посадить?