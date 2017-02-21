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Элитный внедорожник врезался в стену дома в центре Барнаула. Фото

, ИА "Амител"
Инцидент произошел на улице Советской

Фото: vk.com/barneos22

Внедорожник Land Cruiser врезался в стену жилого дома в центре Барнаула днем во вторник, 21 февраля.

О произошедшем сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. На фотографии, опубликованной в сети, видно, что инцидент случился на улице Советской между площадью Октября и проспектом Комсомольским.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.02.2017 16:48
Ипонамать

а что он делаел на тротуаре вообще?

0  0
21.02.2017 16:49
- гость -

Врезался в стену дома он на тротуаре, написано же.

0  0
21.02.2017 16:53
- гость -

Бил де)

0  0
21.02.2017 16:54
- гость -

Ипонамать зарегистрированный 21 февраля 2017 г. 16:48 а что он делаел на тротуаре вообще? ------- Возможно пролетал над ним торопясь на встречу дому?

0  0
21.02.2017 16:55
Порфирий

С каких пор Ланд крузер 200 стал элитным?

0  0
21.02.2017 16:57
- гость -

С тех пор как ты стал Порфирием.

0  0
21.02.2017 17:00
- гость -

Скорее всего он уходил от лобового столкновения так как некоторые особо одаренные, считающие себя особенно крутыми, объезжают припаркованные автомобили не глядя на едущих им на встречу без учета ширины проезжей части и приоритета того у кого нет помехи.. На этой улице, имеющей ширину 7 метров, надо по всей длине запретить парковку автомобилей. Хорошо хоть пешеходы не пострадали.

0  0
21.02.2017 17:02
- гость -

Хорошо хоть пешеходы не пострадали.

А может быть хозяин им уже элитно забашлял из элитного бумажника? Вот и не стало пострадавших от элиты.)

0  0
21.02.2017 17:06
- гость -

Теперь "заправка" может из этого креативную рекламу сделать.

0  0
21.02.2017 17:09
- гость -

Теперь жители дома должны возместить ущерб владельцу кукурузера. Он едет, а там их дом, вот нифига себе, расклад.

0  0
21.02.2017 17:11
- гость -

старый 10леток крузак 200 дешевого белого цвета на японской помойке почти задаром

0  0
21.02.2017 17:15
- гость -

21.02.2017 17:11

- гость -

старый 10леток крузак 200 дешевого белого цвета на японской помойке почти задаром

Согласен, что на новеньком трамвае гораздо престижней передвигаться, да и подороже он будет и повместительней этих дров, что на фото.

0  0
21.02.2017 17:24
Деревенский

-гостю- 17:11. У нас в дерене такие крузаки вместо сараев использують. Куры хорошо в них несутся зимой. Уж больно они теплые.

0  0
21.02.2017 17:28
Александр

Согласен, что на новеньком трамвае гораздо престижней передвигаться, да и подороже он будет и повместительней этих дров, что на фото.__________________много+))))

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