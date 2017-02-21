Фото: vk.com/barneos22
Внедорожник Land Cruiser врезался в стену жилого дома в центре Барнаула днем во вторник, 21 февраля.
О произошедшем сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. На фотографии, опубликованной в сети, видно, что инцидент случился на улице Советской между площадью Октября и проспектом Комсомольским.
Комментарии
а что он делаел на тротуаре вообще?
Врезался в стену дома он на тротуаре, написано же.
Бил де)
Ипонамать зарегистрированный 21 февраля 2017 г. 16:48 а что он делаел на тротуаре вообще? ------- Возможно пролетал над ним торопясь на встречу дому?
С каких пор Ланд крузер 200 стал элитным?
С тех пор как ты стал Порфирием.
Скорее всего он уходил от лобового столкновения так как некоторые особо одаренные, считающие себя особенно крутыми, объезжают припаркованные автомобили не глядя на едущих им на встречу без учета ширины проезжей части и приоритета того у кого нет помехи.. На этой улице, имеющей ширину 7 метров, надо по всей длине запретить парковку автомобилей. Хорошо хоть пешеходы не пострадали.
Хорошо хоть пешеходы не пострадали.
А может быть хозяин им уже элитно забашлял из элитного бумажника? Вот и не стало пострадавших от элиты.)
Теперь "заправка" может из этого креативную рекламу сделать.
Теперь жители дома должны возместить ущерб владельцу кукурузера. Он едет, а там их дом, вот нифига себе, расклад.
старый 10леток крузак 200 дешевого белого цвета на японской помойке почти задаром
21.02.2017 17:11
- гость -
старый 10леток крузак 200 дешевого белого цвета на японской помойке почти задаром
Согласен, что на новеньком трамвае гораздо престижней передвигаться, да и подороже он будет и повместительней этих дров, что на фото.
-гостю- 17:11. У нас в дерене такие крузаки вместо сараев использують. Куры хорошо в них несутся зимой. Уж больно они теплые.
Согласен, что на новеньком трамвае гораздо престижней передвигаться, да и подороже он будет и повместительней этих дров, что на фото.__________________много+))))