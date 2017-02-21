Фото: vk.com/barneos22

Внедорожник Land Cruiser врезался в стену жилого дома в центре Барнаула днем во вторник, 21 февраля.

О произошедшем сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. На фотографии, опубликованной в сети, видно, что инцидент случился на улице Советской между площадью Октября и проспектом Комсомольским.